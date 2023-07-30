На состоявшемся на днях в Санкт-Петербурге саммите "Россия – Африка" приехала делегация так называемого "государственного зернового оператора", который создали россияне для помощи "фермерам" Запорожской области. Как рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья они пытались "втюхать" африканцам запорожское зерно.

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Исправляют "несправедливость"

И представители стран Южной и Центральной Африки якобы очень заинтересовались "возможностями Запорожской области по поставкам зерновых и других культур".

Однако как россияне собираются на оккупированных территориях Запорожской области собрать зерно и дальше его транспортировать через обстреливаемые переправы или порты, они не объясняют.

Как россияне планируют передать запорожское зерно в Африку: смотрите видео

Оккупанты отмечают, что во время зерновой сделки, украинское зерно вместо Африки якобы поставлялось "сытой Европе". И они хотят исправить эту "несправедливость" и планируют работать с африканскими партнерами напрямую.

Российская пропаганда всегда надувает "мыльные пузыри", и очередной из них – о "запорожском зерне в Африку". Однако подобных проектов будет еще много.

Обратите внимание! 27 – 28 июля в Санкт-Петербурге Владимир Путин провел саммит "Россия – Африка", на который приехали лидеры 11 африканских стран. В частности, на саммите обсуждалось зерновое соглашение, участие в котором Россия не продлила 17 июля. Пять из африканских лидеров настаивали на том, чтобы Путин возобновил зерновое соглашение.

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