Росія блокуватиме "зернову угоду", щоб отримати преференції, – політолог про реакцію Туреччини

Росія продовжує блокувати "зернову угоду". Агресору вкрай потрібно, щоб наші партнери зняли частину санкцій.

Якщо до Росії справді дослухаються – це найгірший сценарій. Але сьогодні передумов для цього немає, є певний запас міцності. Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович.

Варте уваги Росія заблокувала понад 50 суден з українським зерном, – Боррель

З росіянами говоритимуть з позиції сили

Потрібно враховувати, що багато залежатиме від результатів виборів у Туреччині. Проте росіяни все одно не отримають того, хто піде їм на якісь поступки. У Реджепа Ердогана будуть розв'язані руки, якщо він переможе, він почне жорсткіше Туреччині ця угода вигідна економічно. Опозиції у випадку перемоги також потрібно буде показати партнерам та союзникам по НАТО, що вона говоритиме з Росією з позиції сили.

За словами політолога, станом на сьогодні у Росії немає можливостей домогтися серйозного зняття санкцій, але ситуація почне досягати певного піка ближче до початку нової хвилі транзиту.

Настане літо, буде врожай, почнуть виникати проблеми, зокрема в африканських країнах. Тут Росія зможе спробувати зіграти в цю гру – продовжити блокування і вибити собі додаткові преференції,

– вважає Рейтерович.

Але є дуже важливий нюанс. Ключовий фактор, який вплине на всю цю історію – в руках ЗСУ.

"Якщо до цього часу ситуація на фронті кардинально зміниться не на користь Росії, повірте, їм буде не до зернової угоди. Та й вони не матимуть такої можливості впливати й контролювати всю акваторію Чорного моря, щоб завадити нам вивозити зерно вже без угоди", – запевнив політолог.

Раніше Росія вже намагалася "тимчасово вийти" з угоди, створювала штучні черги й так далі. Втім, Туреччина заявила, що вона продовжить працювати.

Якщо Росія скаже про повне блокування, я на 90% переконаний, що буде ідентична заява з боку Туреччини, публічна і непублічна, яка буде дуже негативна для Росії,

– стверджує політолог.

Це питання є принциповим для Ердогана. Його передвиборча кампанія базується на таких наративах: "батько нації, "захисник національних інтересів" і таке інше.

"А на тлі того, що Туреччині потрібно відновлюватися після жахливого землетрусу, їм кожна копійка – а там мова йде про мільйони – для них необхідна", – відзначив політолог.

На його думку, щонайменше до виборів Росія побоїться повністю зупинити свою участь у цій угоді. Усе залежатиме від результатів і від того, наскільки легітимним буде лідер Туреччини. "Я думаю, що у будь-якому випадку він говоритиме з Росією і надалі з позиції сили. А у неї немає аргументів, щоб зупинити цю угоду і спробувати знову пошантажувати весь світ", – резюмував політолог Ігор Рейтерович.

Що відомо про блокування "зернової ініціативи"