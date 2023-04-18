У понеділок, 17 квітня Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував ситуацію з українським зерном. За його словами, Росія заблокувала близько 50 суден в Чорному морі з агропродукцією.

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"Наслідки війни впливають на всіх нас"

Як зазначив Боррель, Європа спрямовуватиме свої зусилля задля того, аби ініціатива з можливістю експорту українського зерна діяла й надалі. Власне, завдяки їй уже вдалось вивезти з нашої держави близько 25 мільярдів тонн продукції та доправити до тих країн, які цього потребують.

Наслідки війни впливають на всіх нас. Росія знову блокує 50 суден із зерном у Чорному морі, що є терміново необхідним. ЄС підтримує ООН зусилля та продовжуватиме сприяти експорту через шляхи солідарності ЄС, які принесли світу 25 мільярдів тонн зерна,

– йдеться в заяві.

Зверніть увагу! Зазначимо, що 18 березня 2023 року "зернову угоду" було продовжено ще на 120 днів – себто на 4 місяці. У ній йдеться про те, що наша держава має право експортувати свою продукцію через три морські порти.

"Зерновий коридор" має працювати