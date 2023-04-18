В понедельник, 17 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с украинским зерном. По его словам, Россия заблокировала около 50 судов в Черном море с агропродукцией.

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"Последствия войны влияют на всех нас"

Как отметил Боррель, Европа будет направлять свои усилия для того, чтобы инициатива с возможностью экспорта украинского зерна действовала и дальше. Собственно, благодаря ей уже удалось вывезти из нашего государства около 25 миллиардов тонн продукции и доставить в те страны, которые в этом нуждаются.

Последствия войны влияют на всех нас. Россия вновь блокирует 50 кораблей с зерном в Черном море, которое срочно необходимо. ЕС поддерживает ООН усилия и будет продолжать содействовать экспорту через пути солидарности ЕС, которые принесли миру 25 миллиардов тонн зерна,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! Отметим, что 18 марта 2023 года "зерновое соглашение" было продолжено еще на 120 дней – на 4 месяца. В нем говорится, что наше государство имеет право экспортировать свою продукцию через три морских порта.

"Зерновой коридор" должен работать