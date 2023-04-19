Россия будет блокировать "зерновое соглашение", чтобы получить преференции, – политолог о реакции Турции
Россия продолжает блокировать "зерновое соглашение". Агрессору крайне нужно, чтобы наши партнеры сняли часть санкций.
Если к России действительно прислушаются – это самый плохой сценарий. Но сегодня предпосылок для этого нет, есть запас прочности. Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович.
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С россиянами будут говорить с позиции силы
Следует учитывать, что многое будет зависеть от результатов выборов в Турции. Однако россияне все равно не получат того, кто пойдет им на какие-нибудь уступки. У Реджепа Эрдогана будут развязаны руки, если он победит, он начнет жестче Турции это соглашение выгодно экономически. Оппозиции в случае победы также необходимо будет показать партнерам и союзникам по НАТО, что она будет говорить с Россией с позиции силы.
По словам политолога, по состоянию на сегодняшний день у России нет возможностей добиться серьезного снятия санкций, но ситуация начнет достигать определенного пика ближе к началу новой волны транзита.
Наступит лето, будет урожай, начнут возникать проблемы, в частности, в африканских странах. Здесь Россия сможет попытаться сыграть в эту игру – продолжить блокировку и выбить себе дополнительные преференции,
– считает Рейтерович.
Но есть очень важный нюанс. Ключевой фактор, который отразится на всей этой истории – в руках ВСУ.
"Если к этому времени ситуация на фронте кардинально изменится не в пользу России, поверьте, им будет не до зерновой сделки. Да и у них не будет такой возможности влиять и контролировать всю акваторию Черного моря, чтобы помешать нам вывозить зерно уже без соглашения", – заверил политолог.
Ранее Россия уже пыталась "временно выйти" из соглашения, создавала искусственные очереди и так далее. Впрочем, Турция заявила, что оно продолжит работу.
Если Россия скажет о полной блокировке, я на 90% убежден, что будет идентичное заявление со стороны Турции, публичное и непубличное, которое будет очень негативно для России,
– утверждает политолог.
Этот вопрос принципиален для Эрдогана. Его предвыборная кампания базируется на таких нарративах: "отец нации, "защитник национальных интересов" и т.д.
"А на фоне того, что Турции нужно восстанавливаться после ужасного землетрясения, им каждая копейка – а там речь идет о миллионах – для них необходима", – отметил политолог.
По его мнению, как минимум до выборов Россия побоится полностью остановить свое участие в этом соглашении. Все зависит от результатов и от того, насколько легитимен будет лидер Турции. "Я думаю, что в любом случае он будет говорить с Россией и дальше с позиции силы. А у нее нет аргументов, чтобы остановить это соглашение и попытаться снова пошантажировать весь мир", – резюмировал политолог Игорь Рейтерович.
Что известно о блокировании "зерновой инициативы"
- Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 17 апреля сообщило, что Россия в очередной раз заблокировала проверку судов в рамках "зернового соглашения". В территориальных водах Турции второй раз через неделю происходит блокировка судов для экспорта украинской продукции. Из-за таких действий России "зерновая инициатива" находится под угрозой остановки.
- На заявление Украины оперативно отреагировали в Турции. Уже 18 апреля в Турцию отправится вице-премьер Украины Александр Кубраков по приглашению турецкого министра обороны Хулуси Акара.
- Отреагировала на блокирование экспорта украинского зерна Черным морем и посол США в Украине Бриджит Бринк. Она подчеркнула, что Россия посредством блокирования экспорта в рамках "зернового соглашения" пытается задушить экономику Украины. Кроме того, Бринк напомнила, что только в течение марта из Украины в Йемен отправили критически необходимое зерно, что позволит накормить 4 миллиона человек.