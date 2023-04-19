Если к России действительно прислушаются – это самый плохой сценарий. Но сегодня предпосылок для этого нет, есть запас прочности. Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович.

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С россиянами будут говорить с позиции силы

Следует учитывать, что многое будет зависеть от результатов выборов в Турции. Однако россияне все равно не получат того, кто пойдет им на какие-нибудь уступки. У Реджепа Эрдогана будут развязаны руки, если он победит, он начнет жестче Турции это соглашение выгодно экономически. Оппозиции в случае победы также необходимо будет показать партнерам и союзникам по НАТО, что она будет говорить с Россией с позиции силы.

По словам политолога, по состоянию на сегодняшний день у России нет возможностей добиться серьезного снятия санкций, но ситуация начнет достигать определенного пика ближе к началу новой волны транзита.

Наступит лето, будет урожай, начнут возникать проблемы, в частности, в африканских странах. Здесь Россия сможет попытаться сыграть в эту игру – продолжить блокировку и выбить себе дополнительные преференции,

– считает Рейтерович.

Но есть очень важный нюанс. Ключевой фактор, который отразится на всей этой истории – в руках ВСУ.

"Если к этому времени ситуация на фронте кардинально изменится не в пользу России, поверьте, им будет не до зерновой сделки. Да и у них не будет такой возможности влиять и контролировать всю акваторию Черного моря, чтобы помешать нам вывозить зерно уже без соглашения", – заверил политолог.

Ранее Россия уже пыталась "временно выйти" из соглашения, создавала искусственные очереди и так далее. Впрочем, Турция заявила, что оно продолжит работу.

Если Россия скажет о полной блокировке, я на 90% убежден, что будет идентичное заявление со стороны Турции, публичное и непубличное, которое будет очень негативно для России,

– утверждает политолог.

Этот вопрос принципиален для Эрдогана. Его предвыборная кампания базируется на таких нарративах: "отец нации, "защитник национальных интересов" и т.д.

"А на фоне того, что Турции нужно восстанавливаться после ужасного землетрясения, им каждая копейка – а там речь идет о миллионах – для них необходима", – отметил политолог.

По его мнению, как минимум до выборов Россия побоится полностью остановить свое участие в этом соглашении. Все зависит от результатов и от того, насколько легитимен будет лидер Турции. "Я думаю, что в любом случае он будет говорить с Россией и дальше с позиции силы. А у нее нет аргументов, чтобы остановить это соглашение и попытаться снова пошантажировать весь мир", – резюмировал политолог Игорь Рейтерович.

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