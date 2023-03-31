Згадав про Україну лише раз: Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії
Владімір Путін затвердив нову редакцію концепції зовнішньої політики Росії. У Кремлі заявили, що США становлять загрозу для існування Росії та згадали про Україну.
Нову концепцію представив кремлівський диктатор Владімір Путін, пише 24 Канал. Він цинічно заявив, що кардинальні зміни міжнародного життя змусили Росію "серйозно скоригувати ключові документи стратегічного планування".
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Путін сказав, що в концепції зовнішньої політики Росії викладені принципи, задачі та пріоритети дипломатичної діяльності Росії.
Росія назвала США головним джерелом антиросійської політики
У документі сказано, що курс Росії щодо США має комбінований характер. Зокрема, Росія враховує роль Америки як одного із впливових суверенних центрів світового розвитку і водночас "головного натхненника, організатора і виконавця агресивної антиросійської політики колективного Заходу".
У концепції США названі джерелом "основних ризиків для безпеки Росії, міжнародного миру, збалансованого, справедливого і поступального розвитку людства".
Водночас Росія нібито зацікавлена в підтримці стратегічного паритету та мирному співіснуванні зі США.
У документі Україна відкрито згадується один раз
У новій концепції зовнішньої політики Росії Україна згадується всього один раз. Зокрема, Москва звинувачує США та партнерів Вашингтона, що ті, мовляв, використали російське вторгнення в Україну як привід для загострення антиросійської політики.
Розглядаючи зміцнення Росії як одного з провідних центрів розвитку сучасного світу, вважаючи її самостійну зовнішню політику загрозою західній гегемонії, США та їхні сателіти використали вжиті Росією заходи із захисту своїх життєво важливих інтересів на українському напрямку як привід для загострення багаторічної антиросійської політики і розв'язали гібридну війну нового типу,
– йдеться у документі.
У концепції зазначають, що війна нібито спрямована на всебічне ослаблення Росії.
Також у концепції Україна згадується завуальовано. Зокрема, йдеться, що головна мета Росії на ближньому зарубіжжі – перетворення регіону на зону миру, добросусідства і процвітання.
Російський курс щодо Європи
У розділі про Європу в концепції йдеться, що більшість держав Європи проводять агресивну політику щодо Росії, "спрямовану на створення загроз безпеці та суверенітету Російської Федерації, отримання односторонніх економічних переваг, підрив внутрішньополітичної стабільності та розмивання традиційних російських духовно-моральних цінностей, створення перешкод для співробітництва Росії із союзниками та партнерами".
У зв'язку з цим Росія має намір захищати свої національні інтереси, приділяючи пріоритетну увагу:
- зниженню рівня і нейтралізації загроз безпеці, територіальній цілісності, суверенітету, традиційним духовно-моральним цінностям і соціально-економічному розвитку Росії, її союзників і партнерів з боку недружніх європейських держав, НАТО, Євросоюзу і Ради Європи;
- створенню умов для припинення недружніх дій європейських держав та їхніх об'єднань, повної відмови цих держав та їхніх об'єднань від антиросійського курсу;
- формування нової моделі співіснування з європейськими державами;
Росія хоче поглибити відносини з Китаєм та Іраном
У концепції йдеться, що Росія націлена на подальше зміцнення відносин "всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії" з Китаєм.
Також Росія підтримує розвиток всеосяжної та довірливої взаємодії з Іраном.
В контексті Білорусі у документі йдеться, що Кремль має намір приділяти увагу поглибленню інтеграційних процесів, що відповідають інтересам Росії, стратегічній взаємодії з Білоруссю.
Як новий курс визначає поводження з ядерною зброєю
Новий курс Росії визначає зміцнення міжнародного миру та безпеки. У контексті ядерної зброї йдеться про "забезпечення стратегічної стабільності, усунення передумов для розв'язання глобальної війни, ризиків застосування ядерної та інших видів зброї масового знищення".
Окремо в документі згадується виконання гарантій безпеки щодо держав – учасниць регіональних договорів про зони, вільні від ядерної зброї.
Ключові тези з нової концепції зовнішньої політики Росії:
- Росія буде використовувати армію для відбиття і запобігання збройного нападу на себе або своїх союзників;
- Росія ставитиметься до інших держав так, як вони ставляться до неї;
- для Росії особливо важливе всеосяжне поглиблення зв'язків і координації з Китаєм та Індією – дружніми глобальними центрами сили;
- флагманський проєкт Росії в XXI столітті – перетворення Євразії на єдиний простір миру, стабільності, процвітання;
- протидіяти русофобії в різних сферах названо пріоритетом гуманітарної політики Росії за кордоном;
- Росія проти політики розділових ліній в Азійсько-Тихоокеанському регіоні;
- Росія прагне до рівної безпеки для всіх держав на основі принципу взаємності;
- Росія буде розслідувати ймовірні випадки розробки біологічної та токсинної зброї;
- Росія має намір припиняти спроби недружніх країн завадити її співпраці з союзниками та партнерами;
- Росія націлена на мирне розв'язання міжнародних питань в Арктиці;
- Росія пропонує об'єднати зусилля для захисту традиційних цінностей.