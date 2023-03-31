Вспомнил Украину только раз: Путин утвердил новую концепцию внешней политики России
Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики России. В Кремле заявили, что США представляют угрозу существованию России и упомянули об Украине.
Новую концепцию представил кремлевский диктатор Владимир Путин, пишет 24 Канал. Он цинично заявил, что кардинальные изменения международной жизни заставили Россию "серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования".
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Путин сказал, что в концепции внешней политики России изложены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.
Россия назвала США главным источником антироссийской политики
В документе сказано, что курс России по отношению к США носит комбинированный характер. В частности, Россия учтет роль Америки как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и "главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада".
В концепции США названы источником "основных рисков безопасности России, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества".
В то же время, Россия якобы заинтересована в поддержке стратегического паритета и мирном сосуществовании с США.
В документе Украина открыто упоминается один раз
В новой концепции внешней политики России Украина упоминается всего один раз. В частности, Москва обвиняет США и партнеров Вашингтона, что те, мол, использовали российское вторжение в Украину как повод для обострения антироссийской политики.
Рассматривая укрепление России как одного из ведущих центров развития современного мира, считая ее самостоятельную внешнюю политику угрозой западной гегемонии, США и их сателлиты использовали принятые Россией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как повод для обострения многолетней антироссийской политики и решения войну нового типа,
– говорится в документе.
В концепции отмечают, что война якобы ориентирована на всестороннее ослабление России.
Также в концепции Украина упоминается завувалированно. В частности, говорится, что главная цель России на ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
Российский курс по Европе
В разделе о Европе в концепции говорится, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитета Российской Федерации, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества. России с союзниками и партнерами".
В этой связи Россия намерена защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание:
- снижению уровня и нейтрализации угроз безопасности, территориальной целостности, суверенитета, традиционных духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития России, ее союзников и партнеров со стороны недружественных европейских государств, НАТО, Евросоюза и Совета Европы;
- создание условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса;
- формирование новой модели сосуществования с европейскими государствами;
Россия хочет углубить отношения с Китаем и Ираном
В концепции говорится, что Россия нацелена на дальнейшее укрепление отношений "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" с Китаем.
Также Россия поддерживает развитие всеобъемлющего и доверительного взаимодействия с Ираном.
В контексте Беларуси в документе говорится, что Кремль намерен уделить внимание углублению интеграционных процессов, отвечающих интересам России, стратегическому взаимодействию с Беларусью.
Как новый курс определяет обращение с ядерным оружием
Новый курс России определяет укрепление международного мира и безопасности. В контексте ядерного оружия говорится "обеспечение стратегической стабильности, устранение предпосылок для разрешения глобальной войны, рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения".
Отдельно в документе упоминается выполнение гарантий безопасности в отношении государств – участников региональных договоров о зонах, свободных от ядерного оружия.
Ключевые тезисы новой концепции внешней политики России:
- Россия будет использовать армию для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников;
- Россия будет относиться к другим государствам так, как они относятся к ней;
- для России особенно важно всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией – дружественными глобальными центрами силы;
- флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое пространство мира, стабильности, процветания;
- противодействовать русофобии в разных сферах назван приоритетом гуманитарной политики России за границей;
- Россия против политики разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- Россия стремится к равной безопасности для всех государств на основе принципа взаимности;
- Россия будет расследовать возможные случаи разработки биологического и токсинного оружия;
- Россия намерена пресекать попытки недружественных стран помешать ее сотрудничеству с союзниками и партнерами;
- Россия направлена на мирное решение международных вопросов в Арктике;
- Россия предлагает объединить усилия по защите традиционных ценностей.