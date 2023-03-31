Вспомнил Украину только раз: Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Новую концепцию представил кремлевский диктатор Владимир Путин, пишет 24 Канал. Он цинично заявил, что кардинальные изменения международной жизни заставили Россию "серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования".

Смотрите также Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си

Путин сказал, что в концепции внешней политики России изложены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.

В документе сказано, что курс России по отношению к США носит комбинированный характер. В частности, Россия учтет роль Америки как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и "главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада".

В концепции США названы источником "основных рисков безопасности России, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества".

В то же время, Россия якобы заинтересована в поддержке стратегического паритета и мирном сосуществовании с США.

В документе Украина открыто упоминается один раз

В новой концепции внешней политики России Украина упоминается всего один раз. В частности, Москва обвиняет США и партнеров Вашингтона, что те, мол, использовали российское вторжение в Украину как повод для обострения антироссийской политики.

Рассматривая укрепление России как одного из ведущих центров развития современного мира, считая ее самостоятельную внешнюю политику угрозой западной гегемонии, США и их сателлиты использовали принятые Россией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как повод для обострения многолетней антироссийской политики и решения войну нового типа,

– говорится в документе.

В концепции отмечают, что война якобы ориентирована на всестороннее ослабление России.

Также в концепции Украина упоминается завувалированно. В частности, говорится, что главная цель России на ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

Российский курс по Европе