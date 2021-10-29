"Зливний бачок" для пропаганди: Кремль може використовувати "опозиціонера" Рагозіна

Одним з найпідступніших методів гібридної війни Росії проти України та інформаційної війни проти Заходу є використання умовно опозиційних російських журналістів. Зокрема тих, які в певний період виїхали за кордон.

Спочатку такі люди видаються активними борцями проти режиму Володимира Путіна. Але поступово починають просувати вигідний для Кремля порядок денний та наративи.

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Вони символічно критикують російську владу в соцмережах. Водночас їхня професійна діяльність та публікації у закордонних ЗМІ все більше нагадують російську пропаганду.

Її маскують під маніпуляціями "не все так однозначно", намагаються зобразити Україну та країни Балтії як держави, які нібито підтримують неонацизм і фашизм.

Громадянин Росії, журналіст-фрілансер Леонід Рагозін давно потрапив в поле зору волонтерів міжнародної спільноти InformNapalm.

Його акаунт у твітері має понад 28 тисяч читачів. Один зі свіжих ретвітів з фейковим трейлером фільму про "Вагнергейт" традиційно має маніпулятивний характер: нібито в Україні діє ціла індустрія дезінформації.



Твіт Рагозіна з фейковим трейлером / Скриншот з соцмережі

Леонід Рагозін квапиться навішувати ярлики саме на Україну. Нарочито підкреслює, що треба "вивчати феномен української дезінформації та маніпуляцій". Розберімо детальніше активність цього журналіста, особливо в період російсько-української війни.

Активність Леоніда Рагозіна

Дивним збігом є той факт, що престижна і високооплачувана діяльність журналіста Рагозіна в його рідній Москві раптово обірвалась саме в грудні 2013 року.

Тоді фактично відкрита фаза захоплення Криму та санкції, пов'язані з агресією Росії, ще навіть не майоріли на обрії і звичайні громадяни про них не здогадувалися.

Але це збігається з мобілізацією співробітників Служби зовнішньої розвідки Росії, які отримали нові пріоритетні завдання. Тож журналіст Рагозін, який володіє численними контактами в ЗМІ за кордоном та має досвід роботи в англомовному середовищі, "раптом вирішив переїхати" в Ригу.

Не ідеальне легендування

Варто визнати, що переїзд Рагозіна в Латвію підготували досить непогано, хоча і не ідеально, з погляду легендування. Для пояснення причин такого "бажання переїзду" у найближчу до Росії країну НАТО обрали теми:

нібито "опозиційної діяльності";

"труднощів в журналістській роботі" Рагозіна в Росії.

В підконтрольній спецслужбам Росії пресі Рагозіна цілеспрямовано і невпинно рекламують як представника якихось "політичних сил Сороса".

Важливо! Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm періодично звертають увагу на російські інформаційні операції, джерела поширення дезінформації, фейків та маніпуляцій.

Досить вагомим джерелом для аналізу може слугувати розвідка відкритих джерел, яка дозволяє на основі численних фактів зробити припущення про співпрацю певних агентів впливу з російськими спецслужбами.

У липні 2014 року всього лише через 2 дні після трагедії МН17, під авторством Рагозіна у виданні Al Jazeera з'явилась англомовна публікація під промовистою назвою "Хто відповідальний за трагедію MH-17?".



Переїзд Рагозіна в Латвію – погана легенда / Скриншот з відео LTV

Особливістю статті, орієнтованої на англомовну світову цільову аудиторію, було те, що формально засуджуючи конфлікт на території України, Рагозін:

наполегливо подає різні помилкові "версії трагедії";

наводить приклад нібито "попереднього збивання Україною" російського цивільного літака "під час навчань у 2001 році".

Ймовірно, що саме цей меседж, хоча і короткий за змістом, був головним потайним психологічним наративом статті.

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Інший цікавий приклад, це стаття за 16 березня 2019 року: "Анексія Криму: майстер-клас політичного маніпулювання".

Там Рагозін поширює, цинічно нав'язує міжнародній спільноті політичну позицію про де-факто визнання так званого "російського статусу" Криму. Це далеко не всі приклади.

Зменшення провини Кремля

Загалом протягом грудня 2013 – серпня 2021 років, журналіст-фрілансер Леонід Рагозін опублікував тільки у виданні Al Jazeera 35 англомовних статей, присвячених подіям в Україні.

В більшості з них під маскою напускної "нейтральності поглядів" просувається головна інформаційна лінія щодо зміщення акцентів, розмивання і зменшення провини Кремля за російську агресію проти України й, навіть, виправдання незаконних дій російського режиму.



Кремль просуває фейки через Рагозіна / Фото Getty Images

Лінгвістичний аналіз англомовних публікацій Рагозіна у ЗМІ, стилістичні помилки й особливості викладу свідчать про високу ймовірність підготовки цих матеріалів різними російськомовними авторами.

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Враховуючи ці спостереження, можна припустити, що Рагозіна використовують не тільки як журналіста для самостійного відпрацювання російських "темників" та наративів, але і як "зливний бачок" для завчасно підготовлених англомовних матеріалів.

Сподіваємося, спецслужби Латвії також давно слідкують за деструктивною інформаційною діяльністю російського журналіста-фрілансера Рагозіна. Адже за чисельними опосередкованими ознаками він може бути агентом впливу російських спецслужб.