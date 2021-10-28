Так зване "скіфське золото", яке було частиною виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі", передали нідерландському музею для експозиції понад 7 років тому. Це відбулося ще до війни на Сході України й до появи на півострові "зелених чоловічків".

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Росія хотіла привласнити золото

Однак вже після цих подій, коли стало зрозуміло, що Росія нахабно вдерлась на територію України, перед офіційним Амстердамом постало цілком конкретне питання – кому повертати коштовності.

Треба ніби ж туди, де взяли, а це – Крим. Однак коли брали, то півострів був українським, тому за логікою повертати його туди й потрібно.

Однак логіка точно не є найсильнішою стороною Росії, Володимира Путіна та окупаційної "кримської влади", які протягом усіх цих років спати спокійно не могли, думаючи про "скіфське золото".



Російська влада хотіла привласнити "скіфське золото" / Фото Getty Images

Найгірше, що це не жарт. Вони дійсно думають, що ми у них його вкрали, а якщо точніше, то провели рейдерське захоплення.

Так званий "губернатор Криму" Сергій Аксьонов з обуренням прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердаму. Він заявив, що "скіфське золото" знайшли "на кримській землі" й там воно лежало століттями, тому ці цінності є "невіддільною частиною історичної та культурної спадщини Криму та надбанням усіх кримчан". Через це їх начебто треба повернуті до місцевих музеїв.

Також на думку "губернатора" (ніби комусь взагалі вона цікава), цього вимагають "право та справедливість". Здається, що Аксьонов знайшов десь російський тлумачний словник. Інакше де він ці слова зміг вичитати?

Єдине, про що я подумала, де ж це так Аксьонов навчився фахово розбиратися в праві та юриспруденції? Навчався він у Сімферопольському вищому військово-політичному будівельному училищі, проте диплом не отримав.

Потім він був заступником кооперативу, заступником директора якогось підприємства, потім знову заступником. Так і запишемо – ніде.

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Ви ж не думаєте, що я обмежуся коментарями лише Аксьонова? Відзначилася й пропагандистка Ольга Скабєєва.

На 8 році війни Україна перемогла Росію в Апеляційному суді Амстердаму. Там вирішили долю нашого кримського "скіфського золота". Рішення винесли на користь іноземної столиці – Києва,

– заявила пропагандистка.

Де йому і місце. Ви, певно, хотіли, щоб ми його вам віддали? Так ви ж гірші ніж нацисти. Ті хоч вивозили, а ви – просто нищите.



Рішення щодо "скіфського золота" викликало у Росії істерику / Фото 24 каналу

Ми ж оперуємо виключно правом і конвенціями. Відповідно до Міжнародної конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню та передачі права власності на культурні цінності, учасниками якої є й Україна, й Росія, експонати мають повернутися в ту країну, яка видала дозвіл на їхнє тимчасове вивезення для експозиції.

Це була саме Україна. Усі ці знахідки належать українцям, а не окремому музею.

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Рішення суду є черговим юридичним невизнання окупації Криму. Світ вкотре дав зрозуміти Путіну, що скільки б Росія не кричала про "кримнаш", вони там у гостях. Найгірше, що туди їх ніхто не запрошував.

Тож чекаймо, коли наша українська історія повернеться додому, а потім і Крим, як би ви не переконували себе у зворотному.

Знаю, що ви дуже любите українські приказки. Так от, у мене для вас є ще одна – дурень думкою багатіє. Інакше пояснити бажання і далі оскаржувати це апеляційне рішення вже у Верховному суді неможливо.

Законодавство Нідерландів їм таке право надає. Передачу золота додому в Україну, звісно, це ще на трохи затягне, але навряд чи щось змінить.