Своє рішення Апеляційний суд Амстердама виніс 26 жовтня, про це інформують "РИА Новости".

Напередодні Кому дістанеться "скіфське золото" з Криму: суд Амстердама оголосить рішення

Завершальні дебати у справі відбулись ще у квітні

Завершальні дебати у справі відбулись ще у квітні 2021 року. Таким чином служителі Феміди підтвердили рішення Окружного суду Амстердама. Він ще у 2016 році постановив, що цінні експонати мають повернутись не на окуповану територію, а в Україну.

Рішення тоді суд ухвалив згідно з резолюцією ЮНЕСКО, яка постановляє, що художні цінності слід повертати тій суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

Зверніть увагу! Мовиться про близько 2 тисячі артефактів з 4 кримських музеїв. Незважаючи на назву, не усі з них – золоті, є вироби з дерева, бронзи та кераміки.

Як "скіфське золото" потрапило у Нідерланди

Виставку з експонатів Музею історичних цінностей у Криму сформували ще у 2013 році – перед тим, як півострів окупувала Росія. Цінності вирушили спочатку до німецького Бонна, а вже у лютому 2014 року – до Амстердама.

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Виставка мала тривати до серпня 2014 року, проте через події в Україні цінності залишили в Нідерландах. У 2016 році суд ухвалив рішення повернути експозиції Україні, проте апеляцію на це подали представники кримських музеїв. Судова тяганина тривала з 2017 року.