Свое решение Апелляционный суд Амстердама вынес 26 октября, об этом информируют "РИА Новости".

Накануне Кому достанется "скифское золото" из Крыма: суд Амстердама огласит решение

Завершающие дебаты по делу состоялись еще в апреле

Завершающие прения по делу состоялись еще в апреле 2021 года. Таким образом служители Фемиды подтвердили решение Окружного суда Амстердама. Он еще в 2016 году постановил, что ценные экспонаты должны вернуться не на оккупированную территорию, а в Украину.

Решение тогда суд принял согласно резолюции ЮНЕСКО, которая постановляет, что художественные ценности следует возвращать тому суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

Обратите внимание! Речь идет об около 2 тысячах артефактов из 4 крымских музеев. Несмотря на название, не все из них – золотые, есть изделия из дерева, бронзы и керамики.

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