Свое решение Апелляционный суд Амстердама вынес 26 октября, об этом информируют "РИА Новости".
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Завершающие дебаты по делу состоялись еще в апреле
Завершающие прения по делу состоялись еще в апреле 2021 года. Таким образом служители Фемиды подтвердили решение Окружного суда Амстердама. Он еще в 2016 году постановил, что ценные экспонаты должны вернуться не на оккупированную территорию, а в Украину.
Решение тогда суд принял согласно резолюции ЮНЕСКО, которая постановляет, что художественные ценности следует возвращать тому суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.
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