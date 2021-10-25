"Скіфське золото" з Криму потрапило в Нідерланди – ще до окупації півострова. Сюди цінності привезли на виставку.
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Кримські музеї подали апеляцію на рішення суду Нідерландів
Окружний суд Амстердама у 2016 році ухвалив рішення, що експонати потрібно передати Україні. Це служителі Феміди аргументували резолюцією ЮНЕСКО, в якій мовиться, що художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.
З 2017 року триває судовий процес
Звісно, це не сподобалась представникам окупованого Криму. У 2017 році надійшла апеляція від кримських музеїв. З того часу триває судова тяганина.
У жовтні 2020 Апеляційний суд задовольнив клопотання української сторони щодо відведення головуючого у справі судді. На такий крок країна пішла через зв'язок судді з адвокатами сторони противника.
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Що відомо про справу "скіфського золота":
- Ще у 2013 році у Музеї історичних цінностей у Криму сформували виставку з 584 експонатів.
- Вартість експозиції – близько 1 мільйона євро.
- Далеко не всі експонати мають стосунок до скіфів та й є золотими: є речі з бронзи, кераміки та навіть дерева.
- У рамках міжнародної співпраці експозиція вирушила до Німеччини, а у лютому 2014 – до Амстердама.
- Там експонати мали перебувати до серпня 2014 року, проте залишились і досі.