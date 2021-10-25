"Скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до оккупации полуострова. Сюда ценности привезли на выставку.

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Крымские музеи подали апелляцию на решение суда Нидерландов

Окружной суд Амстердама в 2016 году принял решение, что экспонаты нужно передать Украине. Это служители Фемиды аргументировали резолюцией ЮНЕСКО, в которой говорится, что художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

С 2017 года продолжается судебный процесс

Конечно, это не понравилась представителям оккупированного Крыма. В 2017 году поступила апелляция от крымских музеев. С тех пор продолжается судебная тяжба.

В октябре 2020 года Апелляционный суд удовлетворил ходатайство украинской стороны об отводе председательствующего по делу судьи. На такой шаг страна пошла из-за связи судьи с адвокатами стороны противника.

Обратите внимание! На время рассмотрения дела, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона в столице Нидерландов.

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Что известно о деле "скифского золота":