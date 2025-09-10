ЗМІ показали фото знайденого в Польщі російського дрона

Уночі середи, 10 вересня, російські військові вкотре комбіновано атакували Україну. Однак декілька безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

Один із них упав у Мнішкуві Опочинського повіту Лодзинського воєводства. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на epiotrkow.pl.

Який БпЛА упав у Лодзинському воєводстві?

За інформацією ЗМІ, у Мнішкуві безпілотник упав, оскільки в нього закінчилося паливо. Спершу припускалося, що це іранський дрон-камікадзе "Шахед".

У польському Мнішкуві впав БпЛА: дивіться фото

Згодом фото цього безпілотника прокоментував український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він заявив, що це хибна ціль – "Гербера".

Версія не розвідувальна, без камер,

– додав "Флеш".

Нагадаємо, наразі невідомо, чи порушували повітряний простір Польщі саме "Шахеди".