У ЗМІ злили рекомендації уряду про те, як коментувати зміни у "Нафтогазі"

Звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу" та призначення на його посаду Юрія Вітренка викликало чимало питань у суспільства та міжнародних партнерів України. Тож в уряді підготували для компанії темник – з рекомендаціями, як на них відповідати.
Джерело:"Дзеркало тижня"
Текст документа оприлюднило видання "Дзеркало тижня". У ньому – шаблони відповідей на незручні питання, які можуть ставити представникам "Нафтогазу" після зміни керівництва.
До теми Вітренко заборонив правлінню "Нафтогазу" давати коментарі після їх звернення до Кабміну, – ЗМІ
Там, зокрема, наголосили що у діяльності "Нафтогазу" не було достатньо лідерства та активності на газовому ринку, аби зміцнювати позиції суспільства, а не олігархів.
У документі вказано, що захисникам Коболєва немає що сказати про провалений видобуток газу та збитки. Тому вони лякають нібито грошима, які "Нафтогаз" накопичив.
"Краще б пояснили, чому такий хороший менеджер Коболєв не досяг результатів, яких сам обіцяв. Як по збільшенню видобутку газу, так і по прибутку компанії", – рекомендують зазначати.
Також пояснюють, як відповідати:
- "Якщо скажуть, що Вітренко був призначений з порушенням антикорупційного законодавства";
- "Якщо скажуть, що не можна було чіпати наглядову раду";
- "Якщо скажуть, що Євросоюз та МВФ втратили довіру до України через рішення про Коболєва";
- "Якщо скажуть, що ми не отримаємо макрофінансову допомогу від ЄС чи транш від МВФ через звільнення Коболєва";
- "Якщо скажуть, що ми хочемо забрати 57 мільярдів гривень, які накопичив "Нафтогаз", і направити їх на "Велике будівництво";
- "Якщо скажуть, що треба розігнати наглядову раду Укрзалізниці, ботам ситуація ще гірше, ніж у "Нафтогазі";
- "Якщо скажуть, що треба було взагалі розігнати ці наглядові ради";
- "Якщо скажуть, що Вітренко – такий самий, як Коболєв, і не буде знижувати тарифи";
- "Якщо скажуть, що не можна було призначати Вітренка через історію з премією";
Урядовий темник щодо ситуації з "Нафтогазом" / Документ, який з'явився у розпорядженні "Дзеркала тижня"
Крім цього, у документі також є рекомендації про те, як відповідати на питання щодо умов, які від "Нафтогазу" отримали структури олігарха Фірташа.
А також про те, як коментувати шанси Коболєва оскаржити своє звільнення у судах чи заклики до Вітренка відповісти на запитання західних партнерів про кадрові зміни
Що відбулося у "Нафтогазі": коротко
- 28 квітня Кабінет Міністрів призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу". Він замінив на цій посаді Андрія Коболєва.
- Такі кадрові перестановки пояснили величезними збитками держпідприємства у 2020 році. Мовляв, раніше компанія обіцяла 11,5 мільярда прибутку.
- Сам Коболєв заявив, що про звільнення дізнався з новин. На його думку, це ставить хрест на реформі корпоративного управління.
- Наприкінці квітня усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку. Припинення їхніх повноважень набуде чинності вже 14 травня.
- Уряд закликав наглядову раду продовжити працювати до обрання нової. Проте там відмовили та заявили про конфлікт інтересів.