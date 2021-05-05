Вітренко заборонив правлінню "Нафтогазу" давати коментарі після їх звернення до Кабміну, – ЗМІ
Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабмін урегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії. Після цього Юрій Вітренко начебто заборонив членам давати коментарі стосовно цього.
Джерело:LIGA.net
Спільну заяву опублікували виконавчий директор НАК Отто Ватерландер, фінансовий директор Петер ван Дріл та виконувач обов'язків генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.
До теми Правління "Нафтогазу" закликало Кабмін врегулювати ситуацію з наглядовою радою
Ймовірно, Вітренко заборонив коментувати
Сергій Перелома не став детально коментувати заяву членів правління виданню. Він послався на нібито заборону з боку нового голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка – наказ №114 від 5 травня 2021 року.
Члени правління НАК, зокрема і я, розмістили сьогодні вранці на своїх особистих сторінках у фейсбуці нашу спільну заяву, яка не відображає офіційну позицію "Нафтогазу", але водночас є нашою спільною й окремо кожного особистою позицією як учасників інтернет-спільноти,
– сказав Перелома.
Про що мовилось у заяві
Члени правління наголосили, що для "Нафтогазу" надзвичайно важливою є наявність довіри наглядової ради та належного корпоративного управління. Вони нагадали, що відставка всіх членів ради набуває чинності з 14 травня.
Без врегулювання ситуації до цієї дати члени Правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки,
– запевнили вони.
Що цьому передувало
- Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Замість нього на рік призначили Вітренка.
- Такі зміни пояснили величезними збитками держпідприємства у 2020 році.
- Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку.
- Речник Держдепу США Нед Прайс у твітері заявив, що Білий дім вкрай стурбований рішенням Кабміну розпустити наглядову раду й замінити керівництво "Нафтогазу". Посли G7 вкотре наголосили на важливості вільного від політичного втручання функціонування "Нафтогазу".
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