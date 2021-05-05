Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабмін урегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії. Після цього Юрій Вітренко начебто заборонив членам давати коментарі стосовно цього.

Спільну заяву опублікували виконавчий директор НАК Отто Ватерландер, фінансовий директор Петер ван Дріл та виконувач обов'язків генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

До теми Правління "Нафтогазу" закликало Кабмін врегулювати ситуацію з наглядовою радою

Ймовірно, Вітренко заборонив коментувати

Сергій Перелома не став детально коментувати заяву членів правління виданню. Він послався на нібито заборону з боку нового голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка – наказ №114 від 5 травня 2021 року.

Члени правління НАК, зокрема і я, розмістили сьогодні вранці на своїх особистих сторінках у фейсбуці нашу спільну заяву, яка не відображає офіційну позицію "Нафтогазу", але водночас є нашою спільною й окремо кожного особистою позицією як учасників інтернет-спільноти,

– сказав Перелома.

Про що мовилось у заяві

Члени правління наголосили, що для "Нафтогазу" надзвичайно важливою є наявність довіри наглядової ради та належного корпоративного управління. Вони нагадали, що відставка всіх членів ради набуває чинності з 14 травня.

Без врегулювання ситуації до цієї дати члени Правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки,

– запевнили вони.

Що цьому передувало