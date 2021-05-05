Витренко запретил правлению "Нафтогаза" давать комментарии после их обращения в Кабмин, – СМИ
Члены правления "Нафтогаза" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании. После этого Юрий Витренко якобы запретил членам давать комментарии по этому поводу.
Источник:LIGA.net
Совместное заявление опубликовали исполнительный директор НАК Отто Ватерландер, финансовый директор Петер ван Дрил и исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.
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Вероятно, Витренко запретил комментировать
Сергей Перелома не стал подробно комментировать заявление членов правления изданию. Он сослался на якобы запрет со стороны нового главы "Нафтогаза" Юрия Витренко – приказ №114 от 5 мая 2021 года.
Члены правления НАК, в том числе и я, разместили сегодня утром на своих личных страницах в фейсбуке наше общее заявление, которое не отражает официальную позицию "Нафтогаза", но одновременно является нашей общей и отдельно каждого личной позицией как участников интернет-сообщества,
– сказал Перелома.
О чем говорилось в заявлении
Члены правления отметили, что для "Нафтогаза" чрезвычайно важно наличие доверия наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления. Они напомнили, что отставка всех членов совета вступает в силу с 14 мая.
Без урегулирования ситуации до этой даты члены Правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности,
– заверили они.
Что этому предшествовало
- Правительство уволило Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Вместо него на год назначили Витренко.
- Такие перемены объяснили огромными убытками госпредприятия в 2020 году.
- Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" 30 апреля подали в отставку.
- Представитель Госдепа США Нед Прайс в твиттере заявил, что Белый дом крайне обеспокоен решением Кабмина распустить наблюдательный совет и заменить руководство "Нафтогаза". Послы G7 в очередной раз подчеркнули важность свободного от политического вмешательства функционирования "Нафтогаза".
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