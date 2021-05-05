Члены правления "Нафтогаза" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании. После этого Юрий Витренко якобы запретил членам давать комментарии по этому поводу.

Совместное заявление опубликовали исполнительный директор НАК Отто Ватерландер, финансовый директор Петер ван Дрил и исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

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Вероятно, Витренко запретил комментировать

Сергей Перелома не стал подробно комментировать заявление членов правления изданию. Он сослался на якобы запрет со стороны нового главы "Нафтогаза" Юрия Витренко – приказ №114 от 5 мая 2021 года.

Члены правления НАК, в том числе и я, разместили сегодня утром на своих личных страницах в фейсбуке наше общее заявление, которое не отражает официальную позицию "Нафтогаза", но одновременно является нашей общей и отдельно каждого личной позицией как участников интернет-сообщества,

– сказал Перелома.

О чем говорилось в заявлении

Члены правления отметили, что для "Нафтогаза" чрезвычайно важно наличие доверия наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления. Они напомнили, что отставка всех членов совета вступает в силу с 14 мая.

Без урегулирования ситуации до этой даты члены Правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности,

– заверили они.

Что этому предшествовало