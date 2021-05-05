Члены правления "Нафтогаза" призвали Кабинет Министров урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, который подал в отставку. Они утверждают, что в противном случае члены правления не смогут продолжать выполнять обязанности.

Соответствующее заявление члены правления "Нафтогаза" 5 мая опубликовали на своих страницах в фейсбуке. Они призывают урегулировать ситуацию до 14 мая.

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Соответствующее заявление опубликовали такие члены правления:

Сергей Перелома,

Петер ван Дрил,

Отто Ватерландер,

Ярослав Теклюк.

"Для такой сложной и важной компании как "Нафтогаз" чрезвычайно важно наличие хорошо функционирующего и достойного доверия наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления", – отметили члены правления.

Также они добавили, что отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая.

Без урегулирования ситуации до этой даты члены Правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности,

– заверили они.

Краткая предыстория ситуации в "Нафтогазе":