Правление "Нафтогаза" призвало Кабмин урегулировать ситуацию с наблюдательным советом
Члены правления "Нафтогаза" призвали Кабинет Министров урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, который подал в отставку. Они утверждают, что в противном случае члены правления не смогут продолжать выполнять обязанности.
Источник:фейсбук Отто Ватерландера
Соответствующее заявление члены правления "Нафтогаза" 5 мая опубликовали на своих страницах в фейсбуке. Они призывают урегулировать ситуацию до 14 мая.
К теме Наблюдательный совет "Нафтогаза" объявил о своей отставке
Нафтогазу важен эффективный наблюдательный совет
Соответствующее заявление опубликовали такие члены правления:
- Сергей Перелома,
- Петер ван Дрил,
- Отто Ватерландер,
- Ярослав Теклюк.
"Для такой сложной и важной компании как "Нафтогаз" чрезвычайно важно наличие хорошо функционирующего и достойного доверия наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления", – отметили члены правления.
Также они добавили, что отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая.
Без урегулирования ситуации до этой даты члены Правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности,
– заверили они.
Краткая предыстория ситуации в "Нафтогазе":
- 28 апреля Кабмин признал работу "Нафтогаза" и наблюдательного совета неудовлетворительной. Такое решение приняли из-за миллиардных убытков – в частности, чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в прошлом году составил 19 миллиардов гривен.
- В тот же день Андрея Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Правительство также уволило независимых членов наблюдательного совета. Тогда же объявили о конкурсном отборе кандидатов на должности 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".
- 28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза" сроком на год.
- Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" 30 апреля подали в отставку. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая.
- Кроме того, представитель Госдепа США Нед Прайс в твиттере заявил, что Белый дом крайне обеспокоен решением Кабмина распустить наблюдательный совет и заменить руководство "Нафтогаза".
- Впоследствии послы G7 в очередной раз подчеркнули важность свободного от политического вмешательства функционирования "Нафтогаза".
Поделиться новостью