Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабінет Міністрів врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку. Вони стверджують, що в іншому випадку члени правління не зможуть продовжувати виконувати обов'язки.

Відповідну заяву члени правління "Нафтогазу" 5 травня опублікували на своїх сторінках у фейсбуці. Вони закликають врегулювати ситуацію до 14 травня.

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Відповідну заяву опублікували такі члени правління:

Сергій Перелома,

Петер ван Дріл,

Отто Ватерландер,

Ярослав Теклюк.

"Для такої складної та важливої ​​компанії як "Нафтогаз" надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої та гідної довіри наглядової ради та належного корпоративного управління", – зауважили члени правління.

Також вони додали, що відставка всіх членів наглядової ради набуває чинності з 14 травня.

Без врегулювання ситуації до цієї дати члени Правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки,

– запевнили вони.

Коротка передісторія ситуації в "Нафтогазі":