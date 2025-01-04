За рік росіяни захопили понад 3600 квадратних кілометрів території, – ЗМІ

У редакції "Мілітарного" провели аналіз зміни лінії фронту у 2024 році. Сервіс DeepState демонструє, наскільки важчим був 2024 рік порівняно з 2023.

За весь 2023 рік обидві сторони не захоплювали стільки територій, як втратила Україна у 2024. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".

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Як змінилася лінія фронту у 2024 році

Україна втратила контроль над понад 3600 кілометрами квадратними території. Найбільші втрати території приходяться на Донецьку та Харківську області. Саме на території Донецької області противник зосередив найбільший наступальний потенціал, та, на жаль, досяг успіхів.

У другій половині 2024 року темп наступу ворога збільшувався:

червень – 100 кілометрів квадратних\місяць та 3,4\добу

липень – 160\місяць та 5,2\добу

серпень – 370\місяць та 12\добу

вересень – 400\місяць та 13,4\добу

жовтень – 560\місяць та 18,7\добу

листопад – 610\місяць та 20,3\добу

грудень – 510\місяць та 16,45\добу.

Як змінилася ситуація на Херсонщині

У Херсонській області противник успішно ліквідував плацдарм Сил оборони України в селі Кринки – 95 кілометрів квадратних.

Зміна лінії фронту на Херсонщині

Як посунулась лінія фронту на Запоріжжі

На Запоріжжі спостерігалася найменша, в порівнянні з іншими операційними напрямками, наступальна активність противника.

Тут Сили оборони втратили контроль над 97 квадратними кілометрами території. Найбільше противник зумів повернути в районі села Роботине, що втратив у 2023 році.

В районі Кам’янського СОУ змогли покращити тактичне положення, та взяти під контроль близько 5 кілометрів квадратних території.

Зміна лінії фронту на Запоріжжі

Важка ситуація на Донеччині

Активність сил противника на Донеччині весь рік була найвищою.

На ділянці Велика Новосілка – Очеретине після тривалих боїв окупанти захопили місто Авдіївка, згодом продовжили наступ на укріплений район СОУ в районі Карлівки, що будувався в 2015 році, і його подальшим захопленням.

Також СОУ втратили контроль над Очеретиним. Згодом ворог накопичив сили та здійснив прорив до міста Селидове.

У результаті боїв окупанти також взяли під контроль укріплені райони і міста Красногорівка, Вугледар, та вийшли на безпосередню близькість до населених пунктів Велика Новосілка та Покровськ. Зараз ворог завершує операцію по захопленню міста Курахове.

Загалом за рік противник зумів взяти під контроль понад 2400 квадратних кілометрів території.

Зміна лінії фронту на Донеччині

Іншою аналізованою частиною Донецької області є ділянка Нью-Йорк – Сіверськ. Тут за рік противник провів успішні наступи в районі Торецька та Нью-Йорка.

На Торецькому напрямку противник вперше з 2022 року зумів прорвати оборону українських захисників по фронту понад 22 кілометри та на глибину в 10 кілометрів.

На Костянтинівському напрямку противник рік веде бойові дії в районі міста Часів Яр. Біля Кліщіївки він відновив втрачене у 2023 році положення, а значна частина території продовжує перебувати в сірій зоні. Захоплено також більшу частину міста Часів Яр, що створило передумови для подальшого наступу на місто Костянтинівка.

На Сіверському напрямку противник також мав успіх, просунувся майже по всій лінії фронту у близько 35 кілометрів, але не зміг ліквідувати Сіверський плацдарм СОУ.

Не менш як 335 кілометрів квадратних було захоплено ворогом на цій ділянці.

Зміна лінії фронту на ділянці Покровськ – Лиман

На ділянці Лиман-Куп'янськ противник не зміг досягти визначених цілей, але зміг створити невеликі плацдарми на західному березі р. Чорний Жеребець та Оскіл. Наступ був більш обмежений, ніж на Донеччині.

На Лиманському напрямку наступ росіян фактично вдалося повністю зупинити упродовж листопада-грудня 2024 року.

Загалом противник отримав контроль над не менш як 479 кілометрами квадратними території.

Як змінилася лінія фронту на ділянці Лиман – Куп'янськ

Яка ситуація на Харківщині та Курщині

Противнику вдалося провести успішний наступ на Харківщині у травні 2024 року, встановивши контроль над 211 квадратними кілометрами території – 13-ма населеними пунктами.

Сили оборони, втім, зупинили наступ та навіть подекуди провели контрнаступальні дії. Ворогу не вдалося підійти до Харкова на відстань артилерійського пострілу, створити анонсовану "санітарну зону". Операція Росії на Харківщині стала в цілому провальною.

У серпні СОУ відповіли на це дзеркально, зайшовши на територію Курської області Росії. Впродовж всього одного місяця вони змогли захопити 1100 квадратних кілометрів території держави-агресора.

Росіяни, на жаль, змогли повернути більшу частину втрачених територій. Під контролем СОУ залишається 490 квадратних кілометрів.

Результати Курської операції