За год россияне захватили более 3600 квадратных километров территории, – СМИ

В редакции Милитарного провели анализ изменения линии фронта в 2024 году. Сервис DeepState демонстрирует, насколько тяжелым был 2024 год по сравнению с 2023.

За весь 2023 год обе стороны не захватывали столько территорий, как потеряла Украина в 2024. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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Как изменилась линия фронта в 2024 году

Украина потеряла контроль над более чем 3600 километрами квадратными территории. Наибольшие потери территории приходятся на Донецкую и Харьковскую области. Именно на территории Донецкой области противник сосредоточил наибольший наступательный потенциал, и, к сожалению, достиг успехов.

Во второй половине 2024 года темп наступления врага увеличивался:

июнь – 100 километров квадратных\месяц и 3,4\сутки

июль – 160\месяц и 5,2\сутки

август – 370\месяц и 12\сутки

сентябрь – 400\месяц и 13,4\сутки

октябрь – 560\месяц и 18,7\сутки

ноябрь – 610\месяц и 20,3\сутки

декабрь – 510\месяц и 16,45\сутки.

Как изменилась ситуация на Херсонщине

В Херсонской области противник успешно ликвидировал плацдарм Сил обороны Украины в селе Крынки – 95 километров квадратных.

Изменение линии фронта на Херсонщине

Как сдвинулась линия фронта в Запорожье

В Запорожье наблюдалась наименьшая, по сравнению с другими операционными направлениями, наступательная активность противника.

Здесь Силы обороны потеряли контроль над 97 квадратными километрами территории. Больше всего противник сумел вернуть в районе села Роботино, что потерял в 2023 году.

В районе Каменского СОУ смогли улучшить тактическое положение, и взять под контроль около 5 километров квадратных территории.

Изменение линии фронта в Запорожье

Тяжелая ситуация в Донецкой области

Активность сил противника в Донецкой области весь год была самой высокой.

На участке Великая Новоселка – Очеретино после длительных боев оккупанты захватили город Авдеевка, впоследствии продолжили наступление на укрепленный район СОУ в районе Карловки, строившийся в 2015 году, и его последующим захватом.

Также СОУ потеряли контроль над Очеретино. Впоследствии враг накопил силы и совершил прорыв к городу Селидово.

В результате боев оккупанты также взяли под контроль укрепленные районы и города Красногоровка, Угледар, и вышли на непосредственную близость к населенным пунктам Великая Новоселка и Покровск. Сейчас враг завершает операцию по захвату города Курахово.

Всего за год противник сумел взять под контроль более 2400 квадратных километров территории.

Изменение линии фронта в Донецкой области

Другой анализируемой частью Донецкой области является участок Нью-Йорк – Северск. Здесь за год противник провел успешные наступления в районе Торецка и Нью-Йорка.

На Торецком направлении противник впервые с 2022 года сумел прорвать оборону украинских защитников по фронту более 22 километров и на глубину в 10 километров.

На Константиновском направлении противник год ведет боевые действия в районе города Часов Яр. У Клещеевки он восстановил утраченное в 2023 году положение, а значительная часть территории продолжает находиться в серой зоне. Захвачена также большая часть города Часов Яр, что создало предпосылки для дальнейшего наступления на город Константиновка.

На Северском направлении противник также имел успех, продвинулся почти по всей линии фронта в около 35 км, но не смог ликвидировать Северский плацдарм СОУ.

Не менее 335 километров квадратных было захвачено врагом на этом участке.

Изменение линии фронта на участке Покровск – Лиман

На участке Лиман-Купянск противник не смог достичь определенных целей, но смог создать небольшие плацдармы на западном берегу р. Черный Жеребец и Оскол. Наступление было более ограниченным, чем в Донецкой области.

На Лиманском направлении наступление россиян фактически удалось полностью остановить в течение ноября-декабря 2024 года.

В целом противник получил контроль над не менее 479 километрами квадратными территории.

Как изменилась линия фронта на участке Лиман – Купянск

Какова ситуация в Харьковской и Курской областях

Противнику удалось провести успешное наступление на Харьковщине в мае 2024 года, установив контроль над 211 квадратными километрами территории – 13-ю населенными пунктами.

Силы обороны, впрочем, остановили наступление и даже кое-где провели контрнаступательные действия. Врагу не удалось подойти к Харькову на расстояние артиллерийского выстрела, создать анонсированную "санитарную зону". Операция России на Харьковщине стала в целом провальной.

В августе СОУ ответили на это зеркально, зайдя на территорию Курской области России. В течение всего одного месяца они смогли захватить 1100 квадрадных километров территории государства-агрессора.

Россияне, к сожалению, смогли вернуть большую часть утраченных территорий. Под контролем СОУ остается 490 квадратных километров.

Результаты Курской операции