На Дніпропетровщині через бойові дії змінено розклад поїздів: яких рейсів це стосується

У Дніпропетровській області 17 листопада не зможуть здійснити поїздки низка рейсів поїздів. Причиною цього є бойові дії на фронті.

Які поїзди не курсуватимуть у Дніпропетровській області?

В Укрзалізниці розповіли, що тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6272 Синельникове-1 – Павлоград-1;

№6277 Павлоград-1 – Синельникове-1.

Альтернативними рейсами залишаються:

№6280 Синельникове-1 – Павлоград-1;

№6291 на дільниці Павлоград-1 – Синельникове-1.

Також із затримкою у 30 хвилин прямує зі станції Вільногірськ поїзд №6008 П'ятихатки – Дніпро. Пізніше стало відомо про затримку руху ще низки приміських поїздів на Дніпропетровщині:

№6104 Синельникове-1 – Чаплине відправився із затримкою 2 години зі станції Письменна;

№6109 Чаплине – Дніпро із затримкою 2 години 50 хвилин з початкової.

В Укрзалізниці зазначили, що час затримки може змінитись, тому попросили пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах.

