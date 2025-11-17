Укр Рус
24 Канал Новини України На Дніпропетровщині через бойові дії змінено розклад поїздів: яких рейсів це стосується
17 листопада, 08:10
3

На Дніпропетровщині через бойові дії змінено розклад поїздів: яких рейсів це стосується

Владислав Кравцов
Основні тези
  • На Дніпропетровщині 17 листопада не курсуватимуть поїзди №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1 та №6277 Павлоград-1 – Синельникове-1 через бойові дії.
  • Поїзд №6008 П'ятихатки – Дніпро затримується на 30 хвилин, а поїзди №6104 Синельникове-1 – Чаплине та №6109 Чаплине – Дніпро затримуються на 2 години та 2 години 50 хвилин відповідно.

У Дніпропетровській області 17 листопада не зможуть здійснити поїздки низка рейсів поїздів. Причиною цього є бойові дії на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

До теми Він був за два кроки від укриття: на об'єкті Укрзалізниці внаслідок обстрілу загинув працівник 

Які поїзди не курсуватимуть у Дніпропетровській області?

В Укрзалізниці розповіли, що тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

  • №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1;

  • №6277 Павлоград-1 – Синельникове-1.

Альтернативними рейсами залишаються:

  • №6280 Синельникове-1 – Павлоград-1;

  • №6291 на дільниці Павлоград-1 – Синельникове-1.

Також із затримкою у 30 хвилин прямує зі станції Вільногірськ поїзд №6008 П'ятихатки – Дніпро. Пізніше стало відомо про затримку руху ще низки приміських поїздів на Дніпропетровщині:

  • №6104 Синельникове-1 – Чаплине відправився із затримкою 2 години зі станції Письменна;

  • №6109 Чаплине – Дніпро із затримкою 2 години 50 хвилин з початкової.

В Укрзалізниці зазначили, що час затримки може змінитись, тому попросили пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах.

Де раніше Укрзалізницю обмежила рух поїздів?

  • Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська до станцій Гусарівка або Барвінкове. Це рішення ухвалили через безпекові причини.

  • Донецька ОВА, своєю чергою, організовує автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Тимчасові обмеження стосуються також і приміського руху в Донецькій області.

  • Водночас американський Інститут вивчення війни пише, що Росія посилила удари по українських залізничних вузлах, особливо в прифронтових регіонах, щоб порушити тилову логістику. Саме це й призвело до того, що рух залізницею у Донецькій області був призупинений.