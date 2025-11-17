На Дніпропетровщині через бойові дії змінено розклад поїздів: яких рейсів це стосується
- На Дніпропетровщині 17 листопада не курсуватимуть поїзди №6272 Синельникове-1 – Павлоград-1 та №6277 Павлоград-1 – Синельникове-1 через бойові дії.
- Поїзд №6008 П'ятихатки – Дніпро затримується на 30 хвилин, а поїзди №6104 Синельникове-1 – Чаплине та №6109 Чаплине – Дніпро затримуються на 2 години та 2 години 50 хвилин відповідно.
У Дніпропетровській області 17 листопада не зможуть здійснити поїздки низка рейсів поїздів. Причиною цього є бойові дії на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які поїзди не курсуватимуть у Дніпропетровській області?
В Укрзалізниці розповіли, що тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
№6272 Синельникове-1 – Павлоград-1;
№6277 Павлоград-1 – Синельникове-1.
Альтернативними рейсами залишаються:
№6280 Синельникове-1 – Павлоград-1;
№6291 на дільниці Павлоград-1 – Синельникове-1.
Також із затримкою у 30 хвилин прямує зі станції Вільногірськ поїзд №6008 П'ятихатки – Дніпро. Пізніше стало відомо про затримку руху ще низки приміських поїздів на Дніпропетровщині:
№6104 Синельникове-1 – Чаплине відправився із затримкою 2 години зі станції Письменна;
№6109 Чаплине – Дніпро із затримкою 2 години 50 хвилин з початкової.
В Укрзалізниці зазначили, що час затримки може змінитись, тому попросили пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах.
Де раніше Укрзалізницю обмежила рух поїздів?
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська до станцій Гусарівка або Барвінкове. Це рішення ухвалили через безпекові причини.
Донецька ОВА, своєю чергою, організовує автобусні шатли між Краматорськом – Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією. Тимчасові обмеження стосуються також і приміського руху в Донецькій області.
Водночас американський Інститут вивчення війни пише, що Росія посилила удари по українських залізничних вузлах, особливо в прифронтових регіонах, щоб порушити тилову логістику. Саме це й призвело до того, що рух залізницею у Донецькій області був призупинений.