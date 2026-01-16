Держпідприємство "Дія" ліквідують: у Мінцифрі чітко пояснили, що це означає

Стало відомо, що державне підприємство "Дія" в процесі ліквідації. Це вимушені дії, які передбачені законом.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла 24 Каналу, що мобільний застосунок Дія продовжить свою роботу без змін. Всі сервіси, як і завжди, працюватимуть цілодобово.

Чому держпідприємство "Дія" ліквідують?

Валерія Коваль підкреслила, що розпочалась зміна юридичного формату компанії з державного підприємства на акціонерне товариство. Це вимога закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб.

Господарський кодекс скасовано, тому форма "державне підприємство" має перестати існувати. Це стосується всіх державних підприємств, не тільки державного підприємства "Дія",

– пояснила вона.

Триває процес перетворення в іншу організаційно-правову форму, а власником Дії як і раніше залишатиметься держава. Це процес в рамках чинного законодавства.

Заступниця міністра цифрової трансформації звернулася до користувачів, зазначивши, що хвилюватись не варто, адже Дія не переходить у приватні руки, а робота і далі продовжуватиметься стабільно на благо кожного українця.

Які важливі функції має дія?