Російські атаки повністю зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині

Вночі та вранці 22 березня окупанти вдарили по Україні понад 150 ракетами й "Шахедами". Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру нашої держави, аби дестабілізувати енергетичну ситуацію. Так, наразі відомо, що російські атаки повністю зруйнували Зміївську ТЕС.

Вранці 22 березня російські окупанти завдали чергового удару по енергоструктурі України. Внаслідок удару були зафіксовані проблеми зі світлом у низці регіонів держави.

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Станція повністю зруйнована

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота повідомив, що внаслідок ворожої атаки 22 березня Зміївська ТЕС в Харківській області повністю зруйнована. Однак у подальшій перспективі планується відновлення станції.

Наслідки згубні для Зміївської ТЕС, станція повністю зруйнована. Було багато влучань саме по дороговартісному й унікальному обладнанню. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано,

– сказав Гота.

За його словами, станом на зараз не працює жоден енергоблок станції. Голова наглядової ради стверджує, що ситуація зараз навіть гірша за ту, що була наприкінці літа, коли тодішня команда не виконувала жодних ремонтів на станції. Зазначається, що наразі на ТЕС усе понівечено.

Водночас він звернув увагу на те, що після проведення останньої ремонтної кампанії колектив тепер має досвід відновлення, тому і вмотивований це робити. Втім, говорити про перспективи відновлення ще занадто рано.

Як планують відновлювати ТЕС

Повідомляється, що зараз енергетики та ДСНС намагаються розчищати завали. Це досить складна висотна робота, важкі елементи бетону, які доводиться зрізати. Тому, наразі про терміни початку ремонтних робіт дуже важко сказати.

Гота наголосив, що це далека перспектива. Він акцентував, що цього разу компанія своїми засобами не зможе здійснити відновлення, як це було зроблено влітку. Станом на зараз розраховують на допомогу від міжнародних партнерів.

"Міненерго вже запитало в них перелік обладнання, необхідного нам. Багато країн уже запропонували допомогу. З Міненерго будемо відпрацьовувати, де і що ми будемо брати. Коли накопичимо необхідну кількість обладнання, і, може, на той момент уже розчистимо станцію, тоді будемо говорити про перспективи її відновлення", – розповів Гота.