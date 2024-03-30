Российские атаки полностью разрушили Змиивскую ТЭС в Харьковской области

Ночью и утром 22 марта оккупанты ударили по Украине более 150 ракетами и "Шахедами". Враг пытался атаковать критическую инфраструктуру нашего государства, чтобы дестабилизировать энергетическую ситуацию. Так, сейчас известно, что российские атаки полностью разрушили Змиивскую ТЭС.

Утром 22 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по энергоструктуре Украины. В результате удара были зафиксированы проблемы со светом в ряде регионов государства.

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Станция полностью разрушена

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота сообщил, что в результате вражеской атаки 22 марта Змиивская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена. Однако в дальнейшей перспективе планируется восстановление станции.

Последствия губительны для Змиивской ТЭС, станция полностью разрушена. Было много попаданий именно по дорогостоящему и уникальному оборудованию. Все, что мы ремонтировали с лета, готовясь к тяжелому отопительному сезону, разрушено,

– сказал Гота.

По его словам, по состоянию на сейчас не работает ни один энергоблок станции. Председатель наблюдательного совета утверждает, что ситуация сейчас даже хуже той, что была в конце лета, когда тогдашняя команда не выполняла никаких ремонтов на станции. Отмечается, что сейчас на ТЭС все изуродовано.

В то же время он обратил внимание на то, что после проведения последней ремонтной кампании коллектив теперь имеет опыт восстановления, поэтому и мотивирован это делать. Впрочем, говорить о перспективах восстановления еще слишком рано.

Как планируют восстанавливать ТЭС

Сообщается, что сейчас энергетики и ГСЧС пытаются расчищать завалы. Это достаточно сложная высотная работа, тяжелые элементы бетона, которые приходится срезать. Поэтому, пока о сроках начала ремонтных работ очень трудно сказать.

Гота отметил, что это далекая перспектива. Он акцентировал, что на этот раз компания своими средствами не сможет осуществить восстановление, как это было сделано летом. По состоянию на сейчас рассчитывают на помощь от международных партнеров.

"Минэнерго уже спросило у них перечень оборудования, необходимого нам. Многие страны уже предложили помощь. С Минэнерго будем отрабатывать, где и что мы будем брать. Когда накопим необходимое количество оборудования, и, может, на тот момент уже расчистим станцию, тогда будем говорить о перспективах ее восстановления", – рассказал Гота.