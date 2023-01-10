Китай відрікається від Путіна: чому у Пекіні вдають, що не знали про план нападу на Україну

За інформацією західних ЗМІ, Москва нібито не повідомила Пекін про те, що готує вторгнення в Україну. Така позиція пов'язана з тим, що Сі Цзіньпін хоче максимально віддалитися від Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. За інформацією Financial Times, у Китаї навіть звільнили з посади заступника глави МЗС Ле Юйчена через те, що він не зміг спрогнозувати вторгнення Росії в Україну.

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Як зазначив Олевський, звільнення посадовця – цілком логічний крок, адже китайській владі потрібно було когось показово покарати.

"Зрозуміло, що Китай все знав"

Однак, за словами журналіста, у Пекіні не могли не знати про те, що Владімір Путін планує напасти на Україну.

У той час розвідки усіх провідних країн говорили про те, що вторгнення буде. А розвідка Китаю – країни, яка є другою, а іноді й першою економікою світу – навряд чи гірша, ніж будь-яка інша,

– зауважив Олевський.

Ба більше, незадовго до початку вторгнення в Україну російський диктатор особисто приїжджав до Пекіна. 4 лютого 2022 року лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Владіміром Путіним. За словами Олевського, під час цього візиту обговорювалися й плани Москви щодо України.

"Зрозуміло, що Китай все знав. Немає ніяких підстав думати по-іншому", – сказав Олевський.

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Навіщо Китаю вдавати, що там не знали про плани Путіна

Редактор The Insider вважає, що насправді Китаю зараз вигідно вдавати, що там нічого не знали про підготовку до початку війни в Україні.

Ймовірно, Китай хоче дистанціюватися від будь-якої відповідальності за цю війну. А таке бажання може бути викликане тим, що Китай не хоче бути в одній зв'язці з тим, хто програв,

– зазначив Олевський.

Він припустив, що, ймовірно, вже існує певний консенсус на рівні світових економік та політик щодо того, що Росія точно не вийде з цієї війни переможцем.

"Китай фактично публічно відрікається від будь-якого зв'язку з Путіним, який програє", – наголосив журналіст.

Пекін не хоче потрапити під вторинні санкції Заходу

Окрім того, позиція Пекіна також може бути пов'язана з економічними чинниками. За словами журналіста, скільки б Путін не вихвалявся, що санкції Заходу, зокрема американські, не б'ють по економіці Росії, очевидно, що насправді це не так.

Китай не хоче опинитися в одній зв'язці з країнами, які будуть покарані вторинними санкціями за торгівлю або будь-яку підтримку Росії,

– сказав Олевський.

Він припустив, що через це у найближчому майбутньому Росії не вдасться легко отримати від Китаю ті матеріали, які їй потрібні для війни.

"Поразка Росії оформлюватиметься на глобальному рівні"

Редактор The Insider додав, що лідер Китаю – дуже далекоглядна та обережна людина, яка має інтереси по всьому світові. Зокрема, й війна в Україні не була виключенням.

Однак, судячи з усього, Сі Цзіньпін усе зважив і ухвалив рішення триматися на відстані від Путіна.

"Все йде до того, що поразка Росії у війні проти України буде оформлюватися на глобальному рівні", – додав Олевський.

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