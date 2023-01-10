Китай отрекается от Путина: почему в Пекине делают вид, что не знали о плане нападения на Украину

По информации западных СМИ, Москва якобы не уведомила Пекин о том, что готовит вторжение в Украину. Такая позиция связана с тем, что Си Цзиньпин хочет максимально отдалиться от Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По информации Financial Times, в Китае даже уволили с должности замглавы МИД Ле Юйчена из-за того, что он не смог спрогнозировать вторжение России в Украину.

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Как отметил Олевский, увольнение должностного лица – вполне логичный шаг, ведь китайским властям нужно было кого-то показательно наказать.

"Понятно, что Китай все знал"

Однако, по словам журналиста, в Пекине не могли не знать, что Владимир Путин планирует напасть на Украину.

В то время разведки всех ведущих стран говорили о том, что вторжение будет. А разведка Китая – страны, которая является второй, а иногда и первой экономикой мира – вряд ли хуже, чем любая другая,

– отметил Олевский.

Более того, незадолго до начала вторжения в Украину российский диктатор лично приезжал в Пекин. 4 февраля 2022 года лидер Китая Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путиным. По словам Олевского, в ходе этого визита обсуждались и планы Москвы по Украине.

"Понятно, что Китай все знал. Нет никаких оснований думать по-другому", – сказал Олевский.

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Зачем Китаю делать вид, что там не знали о планах Путина

Редактор The Insider считает, что на самом деле Китаю сейчас выгодно делать вид, что там ничего не знали о подготовке к началу войны в Украине.

По всей вероятности, Китай хочет дистанцироваться от любой ответственности за эту войну. А такое желание может быть вызвано тем, что Китай не хочет быть в одной связке с проигравшим,

– отметил Олевский.

Он предположил, что, вероятно, уже существует определенный консенсус на уровне мировых экономик и политик по поводу того, что Россия точно не выйдет из войны победителем.

"Китай фактически публично отрекается от любой связи с Путиным, который проигрывает", – подчеркнул журналист.

Пекин не хочет попасть под вторичные санкции Запада

Кроме того, позиция Пекина также может быть связана с экономическими факторами. По словам журналиста, сколько бы Путин ни хвастался, что санкции Запада, в том числе американские, не бьют по экономике России, очевидно, что на самом деле это не так.

Китай не хочет оказаться в одной связке со странами, которые будут наказаны вторичными санкциями за торговлю или какую-либо поддержку России,

– сказал Олевский.

Он предположил, что из-за этого в ближайшем будущем России не удастся легко получить от Китая те материалы, которые ей нужны для войны.

"Поражение России будет оформляться на глобальном уровне"

Редактор The Insider добавил, что лидер Китая – очень дальновидный и осторожный человек, у которого есть интересы по всему миру. В том числе и война в Украине не была исключением.

Однако, судя по всему, Си Цзиньпин все решил и принял решение держаться на расстоянии от Путина.

"Все идет к тому, что поражение России в войне против Украины будет оформляться на глобальном уровне", – добавил Олевский.

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