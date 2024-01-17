"Відновити ці типи неможливо": в якому стані авіація Росії після літакопаду

Українські військові знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це – потужний удар, який напряму впливає на боєздатність окупантів.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що знищення А-50 – справді видатна подія. Цей літак – система, яка допомагала виявляти та керувати усім, що є в повітряному просторі. Йдеться про наведення літаків, наведення ракет, а в деяких випадках – навіть наведення безпілотників.

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Напружена ситуація для Росії

Як наголосив Криволап, загалом А-50 почали розробляти ще в 1970-х роках. Більш-менш довели до пуття його у 1994 році. З часом виникла потреба в модернізації. Тому Росія почала цей процес у 2011 році.

Зробили вони А-50У. Там навіть з'явився туалет. Раніше його не було. Усе обладнання встановлював концерн Vega. Воно повністю залежить від закордонних запчастин. Тому зараз відновити такі літаки неможливо,

– сказав Криволап.

Станом на початок повномасштабної війни Росія мала 10 таких літаків. З того часу одну вдалося пошкодити, а іншу – знищити. Тепер вони мають лише 8 одиниць.

Це досить напружена ситуація для Росії. Бо його створювали, щоб закрити дірки у радіолокаційному виявленні в Росії. Це і Арктика, і країни Балтії, і Сахалін. Такий літак потрібен усюди, де складно поставити стаціонарну РЛС. А навіть якщо є стаціонарна, то все одно важливо підійматися в повітря. Там намагалися зробити новий комплекс радіолокаційної розвідки. Але не вийшло. Одна з причин – неможливість створити літак Іл-70 на базі Іл-76,

– сказав Криволап.

Знищення А-50: коротко