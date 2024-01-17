"Восстановить эти типы невозможно": в каком состоянии авиация России после самолетопада
Украинские военные уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это мощный удар, который напрямую повлияет на боеспособность оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что уничтожение А-50 – действительно выдающееся событие. Этот самолет – система, которая помогала обнаруживать и управлять всем, что есть в воздушном пространстве. Речь идет о наведении самолетов, наведении ракет, а в некоторых случаях – даже наведении беспилотников.
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Напряженная ситуация для России
Как подчеркнул Криволап, в целом А-50 начали разрабатывать еще в 1970-х годах. Более-менее довели до ума его в 1994 году. Со временем возникла необходимость модернизации. Поэтому Россия начала этот процесс в 2011 году.
Сделали они А-50У. Там даже появился туалет. Раньше его не было. Всё оборудование устанавливал концерн Vega. Он полностью зависит от зарубежных запчастей. Поэтому сейчас восстановить такие самолеты невозможно,
– сказал Криволап.
По состоянию на начало полномасштабной войны у России было 10 таких самолетов. С той поры один удалось повредить, а другой – уничтожить. Теперь у них всего 8 единиц.
Это достаточно напряженная ситуация для России. Потому что его создавали, чтобы закрыть дыры в радиолокационном обнаружении в России. Это и Арктика, и страны Балтии, и Сахалин. Такой самолет нужен всюду, где сложно поставить стационарную РЛС. А даже если есть стационарная, то все равно важно подниматься в воздух. Там пытались создать новый комплекс радиолокационной разведки. Но не вышло. Одна из причин – невозможность создать самолет Ил-70 на базе Ил-76,
– сказал Криволап.
Уничтожение А-50: коротко
- Вечером 14 января украинские военные попали в два важных для оккупантов самолета. Речь идет о воздушном пункте управления противника Ил-22 и самолете радиолокационного обнаружения А-50.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, сколько самолетов А-50 сейчас могут выполнять задачи в оккупантов. Их есть менее десятка.
- Украина раньше доставала по самолету А-50. В феврале 2023 года его удалось повредить в Беларуси.