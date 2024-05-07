"Всі атаки були вдалими": чому бити по Кримському мосту більше немає сенсу

У липні 2023 року Україна завдала вже другого удару по Кримському мосту, використовуючи морські дрони Sea baby. Наслідки атаки були значно серйозніші, ніж перший раз, адже було пошкоджено залізничне полотно.

Про це 24 Каналу розповів засновник OSINT-агенції Molfar Артем Старосек, додавши, що їхній агенції вдалося отримати фото з наслідками удару. Тоді стало зрозуміло, що залізничне сполучення мостом відновиться ще не скоро.

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Рух Кримським мостом не такий, як колись

Під час першого удару в жовтні 2022 року було підірване лише основне полотно, яким їздять автомобілі. Там не перевозили ніяких важливих для фронту вантажів. Головною була залізниця. Саме нею окупанти доставляли техніку, озброєння. Уже після другого удару стало зрозуміло, що на ній є тріщини.

У 2024 році голова СБУ Василь Малюк заявив, що раніше по мосту проїжджало 43 – 45 військових потягів на день, а зараз лише 4 – 5 і в основному вони пасажирські. Схожу думку висловив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами. Кримський міст тепер має для росіян лише символічне значення.

Тоді ми вирішили це перевірити й замовили супутникові знімки. Перші – за 3 місяці до атаки дронами, і за 3 місяці після. Головний висновок, що Василь Малюк і Джон Кірбі не збрехали. По мосту зараз не ходить військова техніка у таких об'ємах, як це було раніше,

– зауважив Артем Старосек.

Наскільки скоротились вантажні перевезення

У досліджені, яке підготувала OSINT-агенція Molfar є графік залізничного руху Кримським мостом. Там можна побачити, що до атаки в липні 2023 року здебільшого переважали саме вантажні перевезення.

У серпні їхня кількість почала суттєво скорочуватися. Тобто наслідки атаки були успішними,

– наголосив Артем Старосек.

Інший графік свідчить про рух станції Тамань, яка розташована перед Кримським мостом. Там відбувається накопичення вагонів, які потім ним прямують. Але за останній час кількість вагонів, які стоять та очікують свого маршруту зменшилась.

Перед атакою у червні їх було майже 500, а в липні, вересні та березні цифра не підіймалася навіть до 200. Щодо типу вантажів, то раніше це було паливо та боєприпаси. А зараз – звичайні, гуманітарні перевезення.

Який альтернативний спосіб знайшла Росія

Ключовою тепер стала залізниця, яку росіяни побудували вздовж окупованих міст. Найперше мовиться про Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь. Саме ця залізниця стала ключовим місцем, по якому йдуть постачання боєприпасів. Тому на неї варто звернути найбільшу увагу.

Також у росіян є паром, переправи та літаки. Але цими способами важко доставляти велику кількість боєприпасів щодня. Крім цього, з'являлися повідомлення про будівництво залізничної дороги з Бердянська на Якимівку, Маріуполь, а потім Ростов-на-Дону. Західні аналітики пишуть що цю залізницю вже використовують.

Ще один варіант – шосе через окуповані території до Криму. Такий наземний маршрут станом на квітень 2024 року забезпечує майже половину вантажоперевезень. Майже стільки ж, як Кримський міст. Шосе йде паралельно до залізниці. Фактично це шосе та залізниця забрали на себе всі функції Кримського мосту.

Думаю, варто похвалити наші служби, тому що міст був технічно зруйнований ще влітку 2023 року, а залізниця і дорога функціонують приблизно 2 – 3 місяці. Росіяни фактично пів року були обмежені в кількості боєприпасів, які могли постачати. Але, на жаль, зараз вони майже повністю відновили свої об'єми,

– підсумував Артем Старосек.

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