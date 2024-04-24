Дрони СБУ уразили дві нафтобази: знищено тисячі кубометрів російського палива

Стало відомо, що у ніч на 24 квітня дрони СБУ атакували дві нафтобази у Смоленській області Росії. На них зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.

Джерела 24 Каналу повідомили, що у Росії зменшилася кількість баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове, що в Смоленській області. Уночі там сталося кілька потужних вибухів, що спричинило масштабну пожежу та змусило персонал евакуюватися.

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Уражено дві нафтобази "Роснєфті"

Дві бази зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево та Роздорове Смоленської області, які належать компанії "Роснєфть", були атаковані дронами СБУ.

За інформацією від джерел, внаслідок атаки на об'єктах пролунало декілька потужних вибухів, після чого там почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Відомо, що на цих базах зберігалося близько 26 тисяч кубометрів російського палива.

СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об'єкти є та залишатимуться нашими абсолютно законними цілями,

– зазначило джерело.

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