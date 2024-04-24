Дроны СБУ поразили две нефтебазы: уничтожены тысячи кубометров российского топлива

Стало известно, что в ночь на 24 апреля дроны СБУ атаковали две нефтебазы в Смоленской области России. На них хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

Источники 24 Канала сообщили, что в России уменьшилось количество баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области. Ночью там произошло несколько мощных взрывов, что повлекло масштабный пожар и заставило персонал эвакуироваться.

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Поражены две нефтебазы "Роснефти"

Две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области, принадлежащих компании "Роснефть", были атакованы дронами СБУ.

По информации от источников, в результате атаки, на объектах прозвучало несколько мощных взрывов, после чего там начался масштабный пожар и эвакуация персонала. Известно, что на этих базах находилось около 26 тысяч кубометров российского топлива.

СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями,

– отметил источник.

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