Ці люди здобули сучасну освіту: у ЗСУ висловилися про імовірне зниження призовного віку

В Україні можуть знизити вік призову до 25 років. Таке рішення унормує питання щодо поповнення мобілізаційного резерву. Кілкьість призовників може збільшитись приблизно на 150 тисяч осіб.

Водночас варто детально проаналізувати доцільність такого рішення. Адже мовиться не лише про збільшення кількості призовників, але й про їхню фаховість. Про це повідомив Іван Тимочко – голова ради резервістів у Сухопутних військах ЗС України в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи потрібно зменшувати призовний вік

Верховна Рада ще у травні 2023 року проголосувала законопроєкт про зменшення граничного віку призову з 27 до 25 років. Президент Володимир Зеленський не підписує закон, адже поки чекає на детальний план від військових, який має пояснити доцільність та прогнозовані зміни у випадку його ухвалення.

Що більше буде розширений спектр призову, то краще. Однак це моя думка. Ми не знаємо аналізу, потреби та фаховості підготовки конкретної категорії людей. І не знаємо, чи це потрібно сучасній армії, адже 25 – 27 років – це невелика кількість людей, яку можна призвати,

– зауважив Іван Тимочко.

Із зазначеної вікової категорії, ймовірно, призвати вдасться від десятків тисяч до сотні тисяч чоловіків. Однак питання не лише про кількість призовників, але й про якість.

"Можливо, ця вікова категорія – це якраз добре. Бо це здебільшого люди, які щойно закінчують ЗВО та мають сучасну нову освіту, новий досвід та вони спроможні йти воювати", – наголосив голова ради резервістів.

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення з 18 до 27 років відбувався призов чоловіків на строкову службу. Зараз набір на строкову службу не проводять, а самих строковиків на фронт не відправлять.

Важливі зміни про мобілізацію: дивіться відео

В Україні мають відбутися зміни у сфері мобілізації

Володимир Зеленський повідомив, що очікує на комплексні рішення, які мають представити на Ставці. Зміни, що стосуються мобілізації, зокрема, мають бути у баченні українського сценарію на 2024 рік.

Президент наголосив, що мовиться не лише про збільшення кількості тих, кого можуть мобілізувати.

Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, – і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови,

– пояснив Верховний Головнокомандувач.

Над питанням має працювати військове керівництво України в кооперації з Міністерством оборони.

До слова зауважимо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні коментувати доцільність тих чи інших рішень, які стосуються мобілізації можуть лише Президент України, представники Ставки та РНБО та Генеральний штаб ЗСУ.