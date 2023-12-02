Эти люди получили современное образование: в ВСУ высказались о вероятном снижении призывного возраста

В Украине может снизить возраст призыва до 25 лет. Такое решение нормирует вопрос пополнения мобилизационного резерва. Число призывников может увеличиться примерно на 150 тысяч человек.

В то же время следует детально проанализировать целесообразность такого решения. Речь ведь не только об увеличении количества призывников, но и об их профессиональности. Об этом сообщил Иван Тимочко – председатель совета резервистов в Сухопутных войсках ВС Украины в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Нужно ли уменьшать призывной возраст

Верховная Рада еще в мае 2023 проголосовала законопроект об уменьшении предельного возраста призыва с 27 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский не подписывает закон, ведь пока ждет детального плана от военных, который должен объяснить целесообразность и прогнозируемые изменения в случае его принятия.

Чем больше будет расширен спектр призыва, тем лучше. Однако это мое мнение. Мы не знаем анализа, потребности и профессионализма подготовки конкретной категории людей. И не знаем, нужно ли это современной армии, ведь 25 – 27 лет – это небольшое количество людей, которое можно призвать,

– заметил Иван Тимочко.

Из указанной возрастной категории, вероятно, призвать удастся от десятков тысяч до сотни тысяч мужчин. Однако вопрос не только о количестве призывников, но и о качестве.

"Возможно, эта возрастная категория – это как раз хорошо. Потому что это в основном люди, которые только заканчивают ЗВО и имеют новое образование, новый опыт и они способны идти воевать ", — подчеркнул председатель совета резервистов.

Заметим, что до полномасштабного вторжения с 18 до 27 лет совершался призыв мужчин на срочную службу. Сейчас набор на срочную службу не производят, а самих срочников на фронт не отправят.

Важные изменения о мобилизации: смотрите видео

В Украине должны произойти изменения в сфере мобилизации

Владимир Зеленский сообщил, что ожидает комплексных решений, которые должны представить на Ставке. Изменения, касающиеся мобилизации, в частности, должны быть в видении украинского сценария на 2024 год.

Президент подчеркнул, что говорится не только об увеличении количества тех, кого могут мобилизовать.

Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, – для демобилизации, – и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях,

– объяснил Верховный Главнокомандующий.

Над вопросом должно работать военное руководство Украины в кооперации с Министерством обороны.

Кстати заметим, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине комментировать целесообразность тех или иных решений, касающихся мобилизации, могут только Президент Украины, представители Ставки и СНБО и Генеральный штаб ВСУ.