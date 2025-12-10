Несподіваний поворот у "Міндічгейті": зрадник Андрій Деркач отримав звання "героя Росії"

Андрію Деркачу – екснардепу "Партії регіонів" та зраднику України – присвоїли звання "героя Росії". Раніше він втік на територію країни-окупантки й перебуває в Астраханській області.

Про так зване "звання" для зрадника стало відомо 10 грудня, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що медіа пов'язують Деркача з Германом Галущенком – колишнім міністром юстиції та енергетики. Тим часом самого Деркача, за даними ЗМІ, в "Енергоатом" привів Микола Мартиненко, якого називали "ядерним олігархом".

Зауважте Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці

Деталі про зв'язки Деркача з Мартиненком

Як повідомляють медіа, у 2006 році Мартиненко був "найвпливовішим куратором атомної енергетики". Тоді ж Деркач отримав пост президента НАК "Енергоатом" та гендиректора ДК "Укратомпром". Варто зауважити, що заради цього він навіть склав депутатський мандат. За даними журналістів, здобути посаду йому допоміг Давид Жванія – партнер Мартиненка.

Згодом Деркач навіть захищав Мартиненка від НАБУ. У жовтні 2019 року Деркач звинуватив заступника директора НАБУ Гізо Углаву у проведенні незаконного стеження за Мартиненком та Жванією. Тоді Деркач навіть надав документи, що підтверджують збір НАБУ даних про Миколу Мартиненка, на його думку, це відбувалося начебто "в обхід будь-яких правових процедур".

Радник Офісу Зеленського Сергій Лещенко, який колись викривав схеми Мартиненка, закликав правоохоронні органи прискорити його справу, бо вона останні роки практично не рухається і може бути закрита за строками давності у 2027 році.