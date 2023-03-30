СБУ затримує їх щодня, – Подоляк назвав 3 категорії зрадників України
В Україні досі живе багато людей, які щиро хотіли б повернутися до Радянського Союзу. Не всі вони співпрацюють з Росією, але зрадників там достатньо.
Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він прокоментував інформацію від аналітиків з британського Королівського інституту об'єднаних служб, що російські спецслужби завербували понад 800 українських чиновників ще до повномасштабного вторгнення.
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Кожного дня СБУ виловлює зрадників
На думку Подоляка, в Україні значно більше, ніж 800 російських агентів. Але вони не співпрацюють з ворожими спецслужбами. Це – люди, які були прихильниками російськості як концепції авторитарного задавлювання прав і свобод людей.
Само собою є штатні агенти, які співпрацюють з ворожими спецслужбами. Але з зараз досить ефективно працює розвідка та контррозвідка СБУ. Вони щодня затримують агентів, які намагаються передати окупантам дані про військові частини, переміщення техніки тощо.
Кожного дня СБУ виловлює 5 – 6 людей, які отримують підозру. Вони йдуть через суди, отримують конкретні терміни ув’язнення тощо. Це цілі мережі, які роками створювалися Росією. Це і колишні наші силовики, і колишні держслужбовці. Уже рік війни, і кожного дня це виловлюється. Це перша складова,
– зазначив Подоляк.
Також не варто забувати про людей, які заробляли гроші на Росії, беручи участь в різних "сірих" схемах щодо постачання сировини (мазут, нафта, газ, електрика тощо), збуту товарів тощо. Один із яскравих прикладів – співвласник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв. Але насправді таких суб'єктів – десятки тисяч.
Ще одна складова – просто люди, які мріють жити в Радянському Союзі. Таких можна було побачити нещодавно поблизу Києво-Печерської лаври. Подоляк припускає, що таких може бути навіть 10% по всій країні.
"Це ті, які щиро вірять, що вони мають жити в Радянському Союзі. В таборах Радянського Союзу. І це просто мерзенна поведінка: "Ви нас абіжаєтє, ми імєєм права малітса своїм багам" тощо. Немає ніяких "сваіх багов". Є російська пропаганда. І крапка. УПЦ МП була одним із ключових елементів пропаганди в Україні. Тому 800 – це дуже маленька цифра. На жаль, за 30 років сформувалася ціла плеяда людей, які так чи інакше працюють на Росію", – зауважив Подоляк.
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Що буде з колаборантами після деокупації Донбасу та Криму
Подоляк переконаний, що колаборантів потрібно обов'язково не лише затримувати на звільнених територіях, але й давати повноцінні терміни. Тут потрібно діяти жорстко та рішуче.
Однак варто розмежовувати людей. Якщо людина активно просувала концепцію "руского міра", співпрацювала з окупаційною владою, писала доноси, допомагало ідеологічно та інформаційно, то з нею все зрозуміло. Її потрібно "позбавити юридичних прав або вислати на територію країни, цінності якої вона сповідувала".
Але були й інші люди. До прикладу, в тому ж Криму живуть громадяни, які були змушені отримати російський паспорт. До прикладу, не змогли виїхати, але не прийняли "рускій мір". І щоб окупанти не забрали житло, вони були змушені взяти цей документ.
Для того, щоб у неї не забрали житло, в неї була якась робота, вона отримала пасивно паспорт, то тоді вона не є колаборантом. Україна ж 8 років не виплачувала гроші людям, які перебували на півострові Крим. Вони ж не мали б за що жити, якби пасивно примусово не отримали російські паспорти,
– наголосив Подоляк.
За його словами, це складна тема. Але її потрібно проговорювати. Однак ніхто не толеруватиме тих, хто працював на просування "руского міра" на окупованих територіях з 2014 року.
Росія завербувала понад 800 українських чиновників до повномасштабного вторгнення
- Аналітики британського Королівського інституту об'єднаних служб повідомили, що Служба зовнішньої розвідки та ФСБ Росії завербували понад 800 українських чиновників різних рівнів. Деякі робили це добровільно, деякі – примусово.
- Попри це, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін звертався до Путіна з проханням відтермінувати вторгнення до літа 2022, щоб краще підготувати агентів. Однак диктатор це відкинув.
- А нещодавно заступник голови МЗС Росії Міхаіл Галузін назвав 14 пунктів, за якими Росія готова завершити війну. До списку увійшло багато різних "хотілок" на кшталт наших окупованих територій. Однак Подоляк підкреслив, що Україну зовсім не обходять бажання Росії.