СБУ затримує їх щодня, – Подоляк назвав 3 категорії зрадників України

В Україні досі живе багато людей, які щиро хотіли б повернутися до Радянського Союзу. Не всі вони співпрацюють з Росією, але зрадників там достатньо.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він прокоментував інформацію від аналітиків з британського Королівського інституту об'єднаних служб, що російські спецслужби завербували понад 800 українських чиновників ще до повномасштабного вторгнення.

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Кожного дня СБУ виловлює зрадників

На думку Подоляка, в Україні значно більше, ніж 800 російських агентів. Але вони не співпрацюють з ворожими спецслужбами. Це – люди, які були прихильниками російськості як концепції авторитарного задавлювання прав і свобод людей.

Само собою є штатні агенти, які співпрацюють з ворожими спецслужбами. Але з зараз досить ефективно працює розвідка та контррозвідка СБУ. Вони щодня затримують агентів, які намагаються передати окупантам дані про військові частини, переміщення техніки тощо.

Кожного дня СБУ виловлює 5 – 6 людей, які отримують підозру. Вони йдуть через суди, отримують конкретні терміни ув’язнення тощо. Це цілі мережі, які роками створювалися Росією. Це і колишні наші силовики, і колишні держслужбовці. Уже рік війни, і кожного дня це виловлюється. Це перша складова,

– зазначив Подоляк.

Також не варто забувати про людей, які заробляли гроші на Росії, беручи участь в різних "сірих" схемах щодо постачання сировини (мазут, нафта, газ, електрика тощо), збуту товарів тощо. Один із яскравих прикладів – співвласник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв. Але насправді таких суб'єктів – десятки тисяч.

Ще одна складова – просто люди, які мріють жити в Радянському Союзі. Таких можна було побачити нещодавно поблизу Києво-Печерської лаври. Подоляк припускає, що таких може бути навіть 10% по всій країні.

"Це ті, які щиро вірять, що вони мають жити в Радянському Союзі. В таборах Радянського Союзу. І це просто мерзенна поведінка: "Ви нас абіжаєтє, ми імєєм права малітса своїм багам" тощо. Немає ніяких "сваіх багов". Є російська пропаганда. І крапка. УПЦ МП була одним із ключових елементів пропаганди в Україні. Тому 800 – це дуже маленька цифра. На жаль, за 30 років сформувалася ціла плеяда людей, які так чи інакше працюють на Росію", – зауважив Подоляк.

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Що буде з колаборантами після деокупації Донбасу та Криму

Подоляк переконаний, що колаборантів потрібно обов'язково не лише затримувати на звільнених територіях, але й давати повноцінні терміни. Тут потрібно діяти жорстко та рішуче.

Однак варто розмежовувати людей. Якщо людина активно просувала концепцію "руского міра", співпрацювала з окупаційною владою, писала доноси, допомагало ідеологічно та інформаційно, то з нею все зрозуміло. Її потрібно "позбавити юридичних прав або вислати на територію країни, цінності якої вона сповідувала".

Але були й інші люди. До прикладу, в тому ж Криму живуть громадяни, які були змушені отримати російський паспорт. До прикладу, не змогли виїхати, але не прийняли "рускій мір". І щоб окупанти не забрали житло, вони були змушені взяти цей документ.

Для того, щоб у неї не забрали житло, в неї була якась робота, вона отримала пасивно паспорт, то тоді вона не є колаборантом. Україна ж 8 років не виплачувала гроші людям, які перебували на півострові Крим. Вони ж не мали б за що жити, якби пасивно примусово не отримали російські паспорти,

– наголосив Подоляк.

За його словами, це складна тема. Але її потрібно проговорювати. Однак ніхто не толеруватиме тих, хто працював на просування "руского міра" на окупованих територіях з 2014 року.

Росія завербувала понад 800 українських чиновників до повномасштабного вторгнення