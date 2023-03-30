СБУ задерживает их каждый день, – Подоляк назвал 3 категории предателей Украины

В Украине до сих пор живут многие люди, которые искренне хотели бы вернуться в Советский Союз. Не все они сотрудничают с Россией, но предателей там достаточно.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Так он прокомментировал информацию от аналитиков из британского Королевского института объединенных служб, что российские спецслужбы завербовали более 800 украинских чиновников еще до полномасштабного вторжения.

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Каждый день СБУ вылавливает предателей

По мнению Подоляка, в Украине значительно больше чем 800 российских агентов. Но они не сотрудничают с вражескими спецслужбами. Это люди, которые были сторонниками российскости как концепции авторитарного удовлетворения прав и свобод людей.

Само собой есть штатные агенты, сотрудничающие с вражескими спецслужбами. Но сейчас достаточно эффективно работает разведка и контрразведка СБУ. Они ежедневно задерживают агентов, которые пытаются передать оккупантам данные о воинских частях, перемещениях техники и т.д.

Каждый день СБУ вылавливает 5 – 6 человек, они получают подозрение. Они идут через суды, получают конкретные сроки заключения и т.д. Это целые сети, годами создававшиеся Россией. Это и бывшие наши силовики, и бывшие госслужащие. Уже год войны и каждый день это вылавливается. Это первая составляющая,

– отметил Подоляк.

Также не стоит забывать о людях, которые зарабатывали деньги в России, участвуя в различных "серых" схемах по поставкам сырья (мазут, нефть, газ, электричество и т.п.), сбыту товаров и т.д. Один из ярких примеров – совладелец "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев. Но на самом деле таких субъектов – десятки тысяч.

Еще одна составляющая – просто люди, мечтающие жить в Советском Союзе. Таких можно было увидеть вблизи Киево-Печерской лавры. Подоляк предполагает, что таковых может быть даже 10% по всей стране.

"Это те, которые искренне верят, что они должны жить в Советском Союзе. В лагерях Советского Союза. И это просто мерзкое поведение: "Вы нас обижаете, мы имеем права молится своим богам" и т.д. Нет никаких "своих богов". Есть российская пропаганда. И точка. УПЦ МП была одним из ключевых элементов пропаганды в Украине, поэтому 800 – это очень маленькая цифра. К сожалению, за 30 лет сформировалась целая плеяда людей, так или иначе работающих на Россию ", – заметил Подоляк.

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Что будет с коллаборантами после деоккупации Донбасса и Крыма

Подоляк убежден, что коллаборантов нужно обязательно не только задерживать на освобожденных территориях, но и давать полноценные сроки. Здесь нужно действовать жестко и решительно.

Однако следует разграничивать людей. Если человек активно продвигал концепцию "русского мира", сотрудничал с оккупационными властями, писал доносы, помогало идеологически и информационно, то с ним все понятно. Их нужно "лишить юридических прав или выслать на территорию страны, ценности которой она исповедовала".

Но были и другие люди. К примеру, в том же Крыму живут граждане, которые были вынуждены получить российский паспорт. К примеру, не смогли уехать, но не приняли "русский мир". И чтобы оккупанты не забрали жилье, они были вынуждены взять этот документ.

Для того чтобы у них не забрали жилье, у них была какая-то работа, они получили пассивно паспорт, то тогда они не являются коллаборантами. Украина же 8 лет не выплачивала деньги людям, находившимся на полуострове Крыма. Они не имели бы, за что жить, если бы пассивно принудительно не получили российские паспорта,

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, это сложная тема. Но его нужно проговаривать. Однако никто не будет терпеть тех, кто работал на продвижение "русского мира" на оккупированных территориях с 2014 года.

Россия завербовала более 800 украинских чиновников до полномасштабного вторжения