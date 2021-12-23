Зрив конкурсу в САП: Україні доведеться відповідати за невиконані обіцянки
Джерело:"Такі справи" на 24 каналі
Конкурс на обрання спеціалізованого антикорупційного прокурора вчергове зірвали. 21 грудня був той самий день, на який всі покладали величезні надії.
Всі "молилися антикорупційним богам", щоб ті нарешті зглянулися і явили нового очільника САП. Але боги далеко, а Андрій Єрмак, Олег Татаров, Ірина Венедіктова та Окружний адмінсуд Києва – близенько. І їх делеговані Верховною Радою члени конкурсної комісії, як показав розвиток подій, бояться чи то поважають більше.
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Міжнародники дали кілька шансів
Інакше пояснити, чому делегований "слугами народу" Євген Соболь, народні обранці Катерина Коваль і Олена Бусол з партії "За майбутнє", Богдан Романюк з "Довіри" і Андрій Гуджал з "Опозиційної платформи – За життя" відмовились у фіналі підняти руку, щоб зафіксувати перемогу Клименко просто за кількістю набраних ним балів – складно.
Водночас власне голосування проходило двічі. Тобто міжнародники давали їм кілька шансів. Але ні. Іноземці закликали до логіки й пояснювали, що якщо порахувати бали, то переможець вже усім відомий. Але знову ні.
Незалежні й незаангажовані представники комісії чекали до останнього, але надія померла, коли представники парламенту почали сперечатися, сваритися, ображати і звинувачувати один одного (все як на ефірах токшоу) у всіх смертних гріхах.
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Суперечок могли уникнути
Найцікавіше, що всієї цієї ситуації можна було уникнути. Ще під час обрання цих "посланців" від парламенту. Нардепи, які розуміли важливість і необхідність найшвидшого обрання прокурора САП просили обрати хоча б одну.
Одну незалежну людину, яка б дала таку необхідну зараз перевагу міжнародникам. Але ми ж не шукаємо легких шляхів. Тому в Верховній Раді три рази провалювали голосування за "парламентську" квоту.
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Потім вирішили домовлятися, з опозицією, тому компанію "слугам" склали представники "Довіри", "За майбутнє" і ОПЗЖ. Тепер зрозуміло чому.
Ще ж справа "Приватбанку" може зрушити з місця, а це вже не на руку ані "Довірі", ані "За майбутнє". Але конкурсна комісія домовилась (вже на цьому моменті мало б бути смішно, але сумно) зібратися цього тижня, щоб таки завершити конкурс.
Але чи збігатимуться зірки, чи збереться кворум чи не роз'їдуться поважні нардепи в Буковель, і чи піднімуть вони руки – питання не інакше як для баби Ванги.
Тепер навіть цікаво, хто конкурс таки зариє остаточно: конкурсна комісія чи одіозний Окружний адмінсуд Києва.
ОАСК, нагадаю, 20 грудня взяв і взагалі скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Звісно, зробив це за абсолютно надуманими причинами, які розваляться у апеляції. Але ж теж з усіх сил намагається вислужитись перед президентом, щоб його, "такий гарний і поступливий", не ліквідували, як обіцяли.
Детектив НАБУ переміг у конкурсі САП
Проте щоб не сталося, знайте, що переміг у конкурсі детектив НАБУ Олександр Клименко, який, за результатами цього конкурсу, набрав 246 балів. Водночас Андрій Синюк, делегований Офісом генерального прокурора, якого дуже хоче на цій посаді бачити Венедіктова – лише 229.
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Така яскрава вийшла ілюстрація боротьби з корупцією. І найгірше, що її побачили не лише ми в Україні, а й наші міжнародні партнери, ті самі, які прописали у меморандумі з МВФ й у підсумковому комюніке зустрічі Байдена й Зеленського – обрати голову САП.
А ми "попробували і у нас не вийшло". Тільки за це "не вийшло" нам доведеться відповідати тепер по всім фронтах.
У яке НАТО ви хочете? Після того, як президент порушує взяті на себе зобов'язання перед США. Який транш від МВФ? Якщо ви не можете обрати того, хто цю корупцію має здолати в Україні?
Яка зброя і підтримка від Сполучених Штатів? Якщо ви обіцяєте одне, а робите інше.