Податки на IQOS: у Philip Morris розкрили наслідки збільшення акцизу в Україні

З 1 січня 2021-го акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання в Україні збільшили на 320%. Таким чином ставку на ТВЕНи повністю зрівняли з сигаретною. Згодом у Раді заговорили про зменшення акцизу на 30% на ТВЕНи. Однак невдовзі від цієї ідеї відмовилися. Згідно з чинним Податковим кодексом, акцизна ставка додатково збільшуватиметься щороку на 20% до 2025 року.

Як рішення української влади вплине на стан економіки, громадське здоров'я та залучення інвестицій у довгостроковій перспективі – 24 каналу на U Tomorrow Summit розповів генеральний директор Philip Morris Ukraine Костас Салварас.

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Як підвищувався акциз на IQOS У січні 2020 року було ухвалено закон №466, згідно з яким акцизи на IQOS збільшувалися на 320%. Голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що це було зроблено для того, щоб "зрівняти сигарети з фільтрами". В інтерв'ю У січні 2020 року було ухвалено закон №466, згідно з яким акцизи на IQOS збільшувалися на 320%. Голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що це було зроблено для того, щоб "зрівняти сигарети з фільтрами". В інтерв'ю 24 каналу держслужбовець зазначив, що бізнес закликав зменшити відсоток, на який планували підіймати акциз. Він лобіював його підняття на 250%, а не на 320%, як передбачав законопроєкт, а різницю хотів розстрочити. У лютому 2021 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував поправки до законопроєкту №4278, які знижують на 30% акциз на IQOS і Glo. Однак нині є домовленість з Арахамією про те, що згаданої поправки не буде в законі.

Як новий акциз позначився на бюджеті

За словами Данила Гетманцева, збільшення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання дозволило залучити до бюджету відчутну суму:

за I квартал 2021 року (січень – березень) – 2,6 мільярда гривень;

за перше півріччя 2021 року – 5,2 мільярда гривень.

Щороку (до 2025-го) акцизна ставка додатково зростатиме на 20%.

Підвищення акцизу на IQOS суттєво позначилося на державному бюджеті / Фото Pixabay

Що відбувається на ринку ТВЕНів

Ми чимало розмовляли з представниками уряду та парламенту, направляли листи від компанії з проханням збільшувати акциз на ТВЕНи більш поступово. На жаль, нас не почули,

– зазначив Костас Салварас.

У Philip Morris Ukraine закликали уряд "не підвищувати акцизну ставку на ТВЕНи протягом наступних років і залишити її на рівні 2021 року". Пан Салварас пояснив, чому в цьому є сенс.

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Ринок не обвалився лише завдяки тому, що ми не переклали повністю підвищення податку у відвантажувальну ціну продукту. Вартість ТВЕНів в Україні виросла лише на 1/3 від нової вартості акцизу,

– уточнив гендиректор представництва Philip Morris International.

За підрахунками, потрібно збільшити ціну на одну упаковку стиків на 30 гривень, щоб компенсувати нові податки. За словами Салвараса, компанія підвищила її "в середньому на 10 гривень", однак довго дотримуватися поміркованої цінової політики за такого рівня акцизів на ТВЕНи не вдасться.

Ціни на бездимну категорію можуть зрости через підвищення податків / Фото Philip Morris International

Ми стрімко не збільшували ціну на зазначену продукцію. Проте це тимчасовий захід,

– наголосив гендиректор Philip Morris Ukraine.

Збільшення контрабанди та невтішні прогнози

В Україні різко виріс нелегальний ринок тютюнових виробів – з 2,3% у 2017 році до рекордних, за попередніми даними, 15,9% у другому кварталі 2021-го, розповів він.

У результаті Україна втрачає більше ніж 10 мільярдів гривень на рік недоотриманих податків. Наразі нелегальної торгівлі ТВЕНів майже немає, проте робити позитивні висновки зарано. В умовах існуючого надмірного податкового тиску в Україні вже з'явилися контрабандні ТВЕНи,

– пояснив Салварас.

Гендиректору представництва Philip Morris International важко спрогнозувати, як ринок відреагує на подальше зростання акцизу ще на 20% у 2022-му. На його думку, у такому разі у міжнародних компаній не буде стимулів розвивати бездимну категорію.

Як збільшення акцизу вплине на ціну продукції

Костас Салварас наголосив, що "влада має створити належні податкові стимули, які б спонукали людей шукати менш шкідливу альтернативу сигаретам".

В Україні ціни на тютюнові вироби для електричного нагрівання вже вищі за деякі сусідні країни. А з таким стрімким збільшенням акцизної ставки незабаром стіки для IQOS в Україні вартуватимуть більше, ніж в ЄС, зазначив він.

Для прикладу Салварас навів Японію, де раніше працював. За його словами, там ринок ТВЕНів удвічі більший за український.

Податки на тютюнові вироби для електричного нагрівання та звичайні сигарети відрізняються. На ТВЕНи податки доволі низькі й це мотивує міжнародні компанії інвестувати у цю категорію,

– пояснив він.

Народним депутатам, на його думку, варто звернути увагу на те, як працює податкова система в інших країнах світу, зокрема у Японії чи країнах Європейського Союзу.

В Україні зрівняли акциз на звичайні цигарки та тютюнові вироби для електричного нагрівання / Фото Pixabay

Існує пряма залежність, як збільшення податків на менш шкідливі альтернативи сигаретам впливає на стан економіки, громадське здоров'я та залучення інвестицій. Ми бачимо на прикладі ринку сигарет: люди не припиняють палити через підвищення цін. Вони переходять на нелегальну продукцію,

– резюмував Костас Салварас, гендиректор Philip Morris Ukraine.

Які ціни на тютюнові вироби для електричного нагрівання

Philip Morris Ukraine надала 24 каналу інформацію про середню ціну пачки ТВЕНів у вересні 2021 року:

Україна – 2,4 долара (≈64 гривні);

Вірменія – 1,4 долара (≈37 гривень);

Казахстан – 1,4 долара (≈37 гривень);

Молдова – 2,2 долара (≈59 гривень);

Грузія – 2 долари (≈54 гривні);

Узбекистан – 1,4 долара (≈37 гривень);

Киргизстан – 1,2 долара (≈32 гривні);

Росія – 2,1 долара (≈56 гривень).

Дані надані Philip Morris Ukraine / Інфографіка 24 каналу

Водночас Truth Initiative пише, що у вересні 2020-го в середньому ТВЕНи у Штатах вартували 5,75 долара (≈154 гривні) за одну пачку. Згідно з інформацією IQFAN у вересні 2019-го в середньому одна пачка ТВЕНів у США вартувала 5,5 долара (≈147 гривень).

IQFAN повідомляє, що ще у 2019-му листопаді 2019-го в середньому одна пачка ТВЕНів у Східній Європі коштувала 4 євро (≈147 гривень).