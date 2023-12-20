Артилерію повноцінно ніщо не замінить: як ЗСУ можуть компенсувати ударний потенціал

Українські сили продовжують вести жорсткі бої з ворогом на гарячих ділянках фронту. Однак наступальний потенціал наших сил зокрема залежить від постачання зброї від західних партнерів.

Нестача боєприпасів призводить до згортання певних операцій ЗСУ, адже росіяни мають значну перевагу у кількості снарядів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що Захід не очікував від Росії такого потужного застосування артилерії.

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Великі вогневі вали стали реальністю

Західний світ не готувався до Другої світової війни, а росіяни, за словами Черника, повернули нас туди, коли завдяки артилерії великі вогневі вали стали реальністю.

Влітку 2022 року окупанти виставляли такі вали в межах від 45 – 80 тисяч на добу. Зараз цей вал суттєво знизився та складає у межах до 30 тисяч на добу.

Проте за запасами снарядів та – найголовніше – за кількістю виробництва Росія залишається першою країною у світі. За місяць росіяни виробляють 125 – 130 тисяч, а за рік – 1,5 – 1,7 мільйона. Вони можуть збільшити кількість до 2 мільйонів.

Водночас у США на початку війни 155-міліметрові снаряди вироблялись у кількості 13 – 14 тисяч на місяць. Тільки восени 2023 року вони вийшли на кількість 50 тисяч. У кращому випадку у 2025 році досягнуть виробництва 80 тисяч на місяць,

– наголосив військовий експерт.

Після Другої світової війни США сконцентрувались на розвитку ударної авіації та комплексу ракет до неї. Компенсувати цю прогалину можна застосуванням ударних дронів-камікадзе FPV-класа.

Проте абсолютно некоректно та навіть шкідливо вважати, що артилерію повністю замінять дрони. Дрони збиваються, їх можна посадити з допомогою РЕБ чи знешкодити.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський наголосив, що ЗСУ по всій лінії фронту не вистачає 122-міліметрових та 152-міліметрових снарядів. До того через скорочення військової допомоги від партнерів, українському командуванню доводиться коректувати плани просування наших військ.

Водночас артилерійський залп як на далеких відстанях, так і на близьких (мовиться про мінометну артилерію) повноцінно нічого не замінить. Дрони можуть лише частково компенсувати ударний потенціал,

– наголосив Петро Черник.

Звичайно існують сучасні технології, зокрема американська система C-RAM, яка може збивати снаряди з доволі високим коефіцієнтом успішності – до 70%. Однак вона дуже дорога і Україні її не нададуть. Тому, на думку військового експерта, артилерію списувати не можна.

Як дрони допомагають ЗСУ