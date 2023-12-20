Артиллерию полноценно ничто не заменит: как ВСУ могут компенсировать ударный потенциал

Украинские силы продолжают вести жесткие сражения с врагом на горячих участках фронта. Однако наступательный потенциал наших сил, в частности, зависит от поставок оружия от западных партнеров.

Нехватка боеприпасов приводит к сворачиванию определенных операций ВСУ, ведь у россиян есть значительное преимущество в количестве снарядов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Запад не ожидал от России столь мощного применения артиллерии.

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Большие огневые валы стали реальностью

Западный мир не готовился ко Второй мировой войне, а россияне, по словам Черника, вернули нас туда, когда благодаря артиллерии большие огневые валы стали реальностью.

Летом 2022 года оккупанты выставляли такие валы в пределах от 45 – 80 тысяч в сутки. Сейчас этот вал существенно снизился и составляет в пределах 30 тысяч в сутки.

Однако по запасам снарядов и – самое главное – по количеству производства Россия остается первой страной в мире. За месяц россияне производят 125 – 130 тысяч, а за год – 1,5 – 1,7 миллиона. Они могут увеличить количество до 2 миллионов.

В то же время в США в начале войны 155-миллиметровые снаряды производились в количестве 13 – 14 тысяч в месяц. Только осенью 2023 года они вышли на 50 тысяч. В лучшем случае в 2025 году достигнут производства 80 тысяч в месяц,

– подчеркнул военный эксперт.

После Второй мировой войны США сконцентрировались на развитии ударной авиации и комплекса ракет к ней. Компенсировать этот пробел можно применением ударных дронов-камикадзе FPV-класса.

Однако совершенно некорректно и даже вредно полагать, что артиллерию полностью заменят дроны. Дроны сбиваются, их можно посадить с помощью РЭБ или обезвредить.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подчеркнул, что ВСУ по всей линии фронта не хватает 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов. К тому же, из-за сокращения военной помощи от партнеров, украинскому командованию приходится корректировать планы продвижения наших войск.

В то же время, артиллерийский залп как на дальних расстояниях, так и на близких (говорится о минометной артиллерии) полноценно ничто не заменит. Дроны могут лишь частично компенсировать ударный потенциал,

– подчеркнул Петр Черник.

Обычно существуют современные технологии, в том числе американская система C-RAM, которая может сбивать снаряды с достаточно высоким коэффициентом успешности – до 70%. Однако она очень дорогая и Украине ее не предоставят. Потому, по мнению военного эксперта, артиллерию списывать нельзя.

Как дроны помогают ВСУ