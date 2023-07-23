Які наслідки ударів ЗСУ по складах у тилу російської армії: аналіз ISW

Збройні Сили України успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони російських загарбників. До того ж удари наших воїнів викликають в окупантів проблеми із матеріально-технічним забезпеченням.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. За даними аналітиків, на Херсонщині російські сили зазнають "снарядного голоду".

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Які наслідки ударів ЗСУ по складах у тилу російської армії

Начальник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов заявляв, що українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам. Він наголосив, що загарбники вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь.

В ISW зазначили, що удари ЗСУ по скупченнях російських складів із боєприпасами у глибокому тилу викликають в окупантів із матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція знаходить своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили зазнають "снарядного голоду".

Аналітики підкреслили, що кампанія з порушення логістики окупантів є центральним аспектом плану України щодо створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає живу силу ЗСУ за рахунок повільніших темпів просування, водночас поступово зношуючи живу силу та техніку загарбників.

ЗСУ завдають шалених втрат окупантам

Станом на 23 липня лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили землю від ще 630 окупантів. Загалом втрати країни-терориста вже сягнули 241 960 військових. Втрати у техніці: