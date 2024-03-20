Смерть Путіна навряд чи: британський полковник розповів, що б змусило Росію завершити війну

Чутки про смерть Владіміра Путіна з'являються регулярно. Водночас виникає логічне питання, чи могло б це змусити Росію зупинити кровопролитну війну проти України.

Своїми думками щодо цього поділився Глен Грант. Підполковника британської армії у відставці та експерта у сфері реформи оборонних та безпекових організацій у Європі спитали, чи могла б змусити Росію зупинити війну смерть кремлівського диктатора – Владіміра Путіна.

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Путіна може замінити його прихильник

Це складне питання. Наразі ми недостатньо знаємо про відносини між олігархами всередині країни. Але, я думаю, що скоріше на заміну Путіну прийде хтось з його прихильників, адже він усунув решту кандидатів,

– припустив він.

Водночас Грант зауважив, що у минулому траплялися "і дивніші речі". До прикладу, у Москви закінчаться кошти, якщо посилити санкції. І що наслідком цього один долар США коштуватиме у Росії мільйон рублів.

Він нагадав приклад Італії наприкінці Другої світової війни. Тоді у країні ходила рейхсмарка. А свої заробітні плати люди буквально перевозили на тачках, адже банкнот було надзвичайно багато і була у них мінімальна цінність.

Якщо рубль піде цим шляхом, то в Росії могло б щось змінитися. Але поки що цього не сталося, і наразі не схоже, що станеться,

– зазначив він.

Глен Грант наголосив, що необхідно зробити значно більше, щоб Росію змусити підняти білий прапор. Водночас він додав, що намагається бути реалістом, але не має сумнівів, що ми здобудемо перемогу. Втім, потрібно буде докласти ще дуже багато зусиль для цього.

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