У звіті зазначають, що Кремль продовжує створювати коаліцію на противагу Заходу. Для цього він підтримує двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

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Що відомо про створення коаліції

В Інституті пишуть, що заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко 19 березня у Москві зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном. Мета – обговорити ситуацію на Корейському півострові. Відомо, що Руденко та Лю звинуватили США та їхніх союзників у загрозі військової ситуації у північно-східній Азії. Крім того, застерегли Вашингтон від поширення "блокового мислення" у стилі холодної війни.

Також зазначають, що Росія активізувала відносини з Північною Кореєю. Вона отримала від неї балістичні ракети, а також артилерійські боєприпаси в обмін на ймовірну технологічну співпрацю, а також іншу невизначену підтримку для країни.

Ігор Моргулов, посол Росії у Китаї, провів додаткову зустріч з главою китайського інформаційного агентства "Сіньхуа" Фу Хуа. Мета – обговорити двостороннє співробітництво у сфері ЗМІ.

І це ще не все. У звіті Інституту пишуть, що 19 березня телефонну розмову з Владіміром Путіним провів президент Ірану Ебрагім Раїсі. Вони обговорювали двостороннє співробітництво держав. Сам Раїсі підтвердив, що готовий допомогти Росії стабілізувати південнокавказький регіон. Ймовірно, він мав на увазі події, що відбуваються у Вірменії та Азербайджані.

Оглядачі Інституту зазначають, що прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю у військових цілях – приклад "блокового мислення". Того самого, в якому США та їхніх союзників звинувачували Лю та Руденко.

В Інституті пишуть, що війну проти України Кремль використав, щоб налагодити двосторонні відносини, а також створити коаліцію держав на противагу Заходу, що давно вважається центральним аспектом російської зовнішньої політики.

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