Про це заявив речник відомства Метью Міллер, ідеться в офіційному прес-релізі Департаменту, інформує 24 Канал. Зазначають, що США стежать за ситуацією щодо поглиблення військових зв'язків між Іраном та Росією.
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Зокрема, американські партнери вивчають дані щодо запуску іранського супутника космічним ракетоносієм російського виробництва.
Союз двох "недружніх" до США країн американські дипломати вважають "шкідливим для України, для сусідів Ірану і всього світу".
Постачання зброї Росії від Ірану: головне
- Цього Reuters повідомило, що Іран ще на початку січня розпочав постачання Росії далекобійних балістичних ракет Fateh-100.
- Посилаючись на анонімні джерела, видання стверджує, що відбулося вже 4 випадки такого постачання, а найближчими тижнями їх буде більше. Мовляв, країна-агресорка на сьогодні вже отримала вже понад 400 таких боєприпасів.
- У ГУР спростували цю інформацію і наголосили, що Росія не отримала цих ракет.