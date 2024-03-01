Об этом заявил представитель ведомства Мэтью Миллер, говорится в официальном пресс-релизе Департамента, информирует 24 Канал. Отмечают, что США следят за ситуацией по углублению военных связей между Ираном и Россией.

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В частности американские партнеры изучают данные по запуску иранского спутника космическим ракетоносителем российского производства.

Союз двух "недружественных" к США стран американские дипломаты считают "вредным для Украины, для соседей Ирана и всего мира".

Поставки оружия России от Ирана: главное