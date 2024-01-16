Обговорення української формули миру: Ізраїль вперше взяв участь у зустрічі

У Давосі 14 січня відбулася зустріч радників із питань національної безпеки й зовнішньої політики країн. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зазначив, що його країна вперше взяла участь в обговоренні української формули миру.

На цьому зібранні союзники вчергове підтвердили прихильність "десятьом пунктам" нашого плану щодо миру. Втім, на цій зустрічі лунали заклики також і запросити Росію до обговорень.

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Ізраїль взяв участь в обговоренні української формули миру

За попередньою інформацією, в обговоренні миру в Україні взяли участь приблизно 83 делегації. Зокрема, це включно з 18 партнерами з Азії та 12 з Африки.

Водночас на цій зустрічі вперше був присутній представник від Ізраїлю.

Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки,

– розповів посол Ізраїлю в Україні.

Що відомо про обговорення під час проведення зустрічі