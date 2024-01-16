Обсуждение украинской формулы мира: Израиль впервые принял участие во встрече
Источник:Михаэль Бродский
В Давосе 14 января состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политики стран. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что его страна впервые приняла участие в обсуждении украинской формулы мира.
На этом собрании союзники в очередной раз подтвердили приверженность "десятым пунктам" нашего плана по миру. Впрочем, на этой встрече звучали призывы также пригласить Россию к обсуждениям.
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Израиль принял участие в обсуждении украинской формулы мира
По предварительной информации, в обсуждении мира в Украине приняли участие около 83 делегации. В частности, это включая 18 партнеров из Азии и 12 из Африки.
В то же время, на этой встрече впервые присутствовал представитель от Израиля.
Израиль впервые принял участие в состоявшемся в начале недели обсуждении "формулы мира" Зеленского. На четвертой встрече советников по национальной безопасности в швейцарском Давосе Израиль представлял заместитель председателя Совета национальной безопасности,
– рассказал посол Израиля в Украине.
Что известно об обсуждении в ходе встречи
- 14 января в швейцарском городе Давос состоялась четвертая встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических советников с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
- Было рассмотрено пять пунктов украинской формулы мира. Среди них – вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны и подтверждение окончания войны. Впрочем, по информации Bloomberg, эта встреча представителей закончилась без принятия четкого плана по движению дальше.
- В то же время советница руководителя Офиса президента Украины Дария Заровна заявила, что очередная встреча советников по национальной безопасности, которую инициировала Украина в Давосе по формуле мира, была "успешной". По ее словам, ряд африканских стран выступили с "мощными" тезисами по Украине.
- Один из европейских дипломатов также отметил, что хотя южные партнеры в целом выразили соболезнование судьбе украинцев и их страданиям, некоторые все же подчеркнули необходимость привлечения к беспокойству России. Тогда Украина привела примеры прошлого диалога и международных соглашений с Россией, которые нарушила страна-агрессорка.
- Дипломат также подчеркнул, что линии солидарности ЕС позволили передать около 60 миллионов тонн зерна, а недавний морской коридор после того, как Украина возобновила контроль над своими территориальными водами, позволил экспортировать 9 миллионов тонн пищевых продуктов.