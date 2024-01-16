Обсуждение украинской формулы мира: Израиль впервые принял участие во встрече

В Давосе 14 января состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политики стран. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что его страна впервые приняла участие в обсуждении украинской формулы мира.

На этом собрании союзники в очередной раз подтвердили приверженность "десятым пунктам" нашего плана по миру. Впрочем, на этой встрече звучали призывы также пригласить Россию к обсуждениям.

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Израиль принял участие в обсуждении украинской формулы мира

По предварительной информации, в обсуждении мира в Украине приняли участие около 83 делегации. В частности, это включая 18 партнеров из Азии и 12 из Африки.

В то же время, на этой встрече впервые присутствовал представитель от Израиля.

Израиль впервые принял участие в состоявшемся в начале недели обсуждении "формулы мира" Зеленского. На четвертой встрече советников по национальной безопасности в швейцарском Давосе Израиль представлял заместитель председателя Совета национальной безопасности,

– рассказал посол Израиля в Украине.

Что известно об обсуждении в ходе встречи