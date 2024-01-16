На цьому зібранні союзники вчергове підтвердили прихильність "десятьом пунктам" нашого плану щодо миру. Втім, на цій зустрічі лунали заклики також і запросити Росію до обговорень.
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Ізраїль взяв участь в обговоренні української формули миру
За попередньою інформацією, в обговоренні миру в Україні взяли участь приблизно 83 делегації. Зокрема, це включаючи 18 партнерів з Азії та 12 з Африки.
Водночас на цій зустрічі вперше був присутній представник від Ізраїлю.
Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки,
– розповів посол Ізраїлю в Україні.
Що відомо про обговорення під час проведення зустрічі
- 14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
- Було розглянуто 5 пунктів української формули миру. Серед них – виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни. Втім, за інформацією Bloomberg, ця зустріч представників закінчилася без ухвалення чіткого плану щодо того, як рухатися далі.
- Водночас радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна заявила, що чергова зустріч радників з національної безпеки, яку ініціювала Україна у Давосі щодо формули миру, була "успішною". За її словами, низка африканських країн виступила з "потужними" тезами щодо України.
- Один із європейських дипломатів також зауважив, що хоча південні партнери загалом висловили співчуття долі українців та їхнім стражданням, деякі усе ж підкреслили необхідність залучення до занепокоєння Росії. Тоді Україна навела приклади минулого діалогу і міжнародних угод з Росією, які країна-агресорка порушила.
- Дипломат також підкреслив, що лінії солідарності ЄС наразі дозволили передати близько 60 мільйонів тонн зерна, а нещодавній морський коридор після того, як Україна відновила контроль над своїми територіальними водами, дозволив експортувати 9 мільйонів тонн харчових продуктів.